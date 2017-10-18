أديل تشارك في وثائقي عن “الأسطورة” جورج مايكل

لندن – “القدس العربي”: تشارك النجمة العالمية أديل في الفيلم الوثائقي الذي يحيي ذكرى النجم الراحل جورج مايكل بعد مرور 10 أشهر على وفاته، الذي سيعرض بعد أيام فقط.

ووفق صحيفة “مترو” البريطانية، فإن أديل انضمت إلى مجموعة كبيرة من الفنانين وستؤدي واحدة من أشهر أغاني الراحل. ويضم الوثائقي مشاهير مثل إلتون جون وكيت موس، حيث يستذكرون المغني الذي توفي يوم عيد الميلاد العام الماضي.

وكان مصدر قال لصحيفة “صان” البريطانية إن أديل لم تظهر إلى مرحلة متأخرة من صناعة الوثائقي. حيث أن صديق جورد، ديفيد أوستن، سألها إن كانت ستشارك فقالت نعم على الفور”.

وجورجيوس كرياكوس بانايتو ويشتهر بجورج مايكل من مواليد 25 يونيو 1963، وتوفي في 25 ديسمبر 2016. هو مغنٍ ومؤلف أغاني، بريطاني مشهور لأب يوناني من قبرص وأم بريطانية. كان يُلقب بملك البوب في بلاده ويغني بأسلوب البوب (Pop) والبوب روك (Pop Rock) كان من أحد أفراد فرقة Wham! الذي اشتهرت عالميا في 1982 حقق أكبر إنجازاته الموسيقية في ألبوم Faith الذي بيع منه 21 مليون نسخة حول العالم ويعتبر جورج مايكل من أنجح المغنين في العالم بمبيعات 85 مليون عمل موسيقى واثنى عشرة أغنية رقم 1 في بريطانيا وعشر في الولايات المتحدة.

اشتهر في عقدي الثمانينيات والتسعينيات بأسلوبه الغنائي الذي يسمى (بوست ديسكو) و(بوب الرقص) الذي استطاع أن يحقق مبيعات عالية مع البومات: “Last Christmas” و”Wake Me Up Before You Go-Go”.

فاز مايكل بالعديد من الجوائز الموسيقية طوال حياته على مدار 30 عاما، كان من بينها ثلاث جوائز بيريت وجائزتين أفضل مطرب بريطاني مرتين، وأربع جوائز MTV للموسيقى والفيديو، وأربع جوائز نوفيلو ايفور، وثلاث جوائز في الموسيقى الأمريكية، واثنتان من جوائز غرامي من ثمانية ترشيحات.