10 منظمات حقوقية مصرية تدعو القضاء للأفراج عن علاء عبد الفتاح

“القدس العربي”-(وكالات): -دعت عشر منظمات حقوقية مصرية الاربعاء محكمة النقض الى إطلاق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والغاء الحكم بحسبه خمس سنوات لاتهامه بالتجمهر والتظاهر بدون ترخيص.

وقبضت السلطات على عبد الفتاح، وهو من أبرز ناشطي ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت الرئيس الاسبق حسني مبارك، في شباط/فبراير 2014 إثر حكم غيابي بسجنه 15 عاما بتهمة التجمهر والمشاركة في تظاهرة غير مشروعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 امام مجلس الشورى للمطالبة بحظر محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.

وتمت اعادة محاكمة عبد الفتاح في نفس القضية وخفف الحكم في شباط/فبراير الماضي الى السجن 5 سنوات. وتنظر محكمة النقض الخميس في الطعن بهذا الحكم.

واكدت المنظمات في بيان ان “محاكمة علاء شهدت العديد من الثغرات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، فضلا عن أن التهمة الرئيسية التي يعاقب بموجبها-التجمهر-ثبت إلغاء القانون المنظم لها منذ 89 عاما، وذلك وفقًا لتقرير أعده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مطلع هذا العام وحركت على إثره دعوى قضائية من 32 شخصية عامة، لوقف العمل بالقانون الملغي، دون رد من قبل الدولة حتى الآن”.

واضاف البيان ان المنظمات، بينها مركز القاهرة لحقوق الانسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، “تطالب محكمة النقض بالانتصار للعدالة والقانون، وتصحيح الأخطاء القانونية التي وقعت فيها دائرة الإرهاب التي أصدرت الحكم (السابق عام 2015) وإطلاق سراح علاء عبد الفتاح لحين إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى”.

واوضح ان “كافة التهم الموجهة لعلاء عبد الفتاح تستند لقانون التجمهر الملغي-فيما عدا تهمة تنظيم تظاهرة دون إخطار والمعاقب عليها بغرامة 30 ألف جنيه حدا أقصى”.

واعربت المنظمات عن املها في ان “تأمر محكمة النقض بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح، وتقضي بإعادة محاكمته” مشيرة الى ان تهمته كانت “وفقاً لقانون يعود الى حقبة الاحتلال البريطاني وتم إلغاؤه منذ 89 عاما”.