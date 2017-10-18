رئيس مجلس الأمة الكويتي يطرد وفدا إسرائيليا من اجتماع دولي وسط تصفيقات الحضورـ (فيديو)

“القدس العربي”:

انسحب الوفد الإسرائيلي المشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر البرلمانيين الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسي، بعد هجوم حاد شنه عليه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الأربعاء.

وطالب الغانم الوفد الإسرائيلي بمغادرة قاعة الجلسة، موجها كلامه لرئيس الوفد على خلفية “الادعاءات الكاذبة له بشأن موضوع النواب الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية”.

وخاطب الغانم المعروف بدعمه الكبير للقضية الفلسطينية رئيس الوفد الإسرائيلي: “كلام ممثل هذا البرلمان المغتصب ينطبق عليه المثل المعروف عالميا إن لم تستح فافعل ما شئت، معتبرا ما جاء على لسانه بأنه “يمثل اخطر أنواع الإرهاب وهو إرهاب الدولة.

وأضاف الغانم: “عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من هذه القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة بالعالم.. اخرج الآن من القاعة أن كان لديك ذرة من الكرامة.. يا محتل يا قتلة الأطفال”.

ووسط تصفيق كثير من الوفود المشاركة، غادر أعضاء الوفد الإسرائيلي القاعة وهم في حالة غضب.