متحدث نيجيري : مسلحون يختطفون أربعة مبشرين بريطانيين في ولاية دلتا النيجر

“القدس العربي”-(وكالات): اختطف مسلحون في ولاية دلتا النيجر الغنية بالبترول في نيجيريا أربعة مواطنين بريطانيين.

وقال اندرو انياناكا المتحدث باسم شرطة الولاية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) اليوم الأربعاء بأن خمسة مسلحين اختطفوا اربعة مبشرين فى 13 أكتوبر/تشرين أول الجاري فى منطقة /اينيوكوروا بولاية دلتا النيجر، بينما كانوا يقدمون الخدمات الطبية لسكان المنطقة الفقيرة.

ووفقا للمتحدث، لم يتم التقدم بطلب الحصول على فدية لإطلاق سراح المختطفين بحلول اليوم الأربعاء.

وتعد حالات اختطاف الأجانب من الأمور المعتادة التي تقع على أيدي عصابات جريمة في نيجيريا، الواقعة في غرب أفريقيا، بهدف الحصول على فدية.