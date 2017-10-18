مقتل وإصابة 5 أشخاص في إطلاق نار في ولاية ميريلاند الامريكية

“القدس العربي”-(وكالات): قال مسؤولون أن ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم واصيب اثنان، حالتهما خطيرة، بعد “هجوم مستهدف” شنه مسلح في منشأة تجارية في شمال مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند شرقي الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز″ الإخبارية الأمريكية أن الشرطة تبحث عن المهاجم الذي حدده مسؤول الشرطة في مقاطعة هارفورد ، جيفري غالير ، هويته على أنه يدعي راضي لبيب برنس ويبلغ من العمر 37 عام .

وقال غالير إن منفذ الهجوم هو “راضي لبيب برينس″ (37 عامًا) أطلق النار بمسدس على الضحايا في حي يضم مكاتب تجارية في منطقة “ايدجوود” بمقاطعة هارفورد.

وأضاف أن الشرطة تبحث عنه بعد أن لاذ بالفرار، مشيرًا أن حالة المصابين خطيرة.

وأوضح مسؤول الشرطة أن منفذ إطلاق النار المشتبه به والضحايا، جميعهم مرتبطين بشركة في المنطقة المذكورة.

وقامت السلطات على الفور بإغلاق المدارس الموجودة في محيط موقع الحادث، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

ولم يكشف “غالير” عن جنسية منفذ الهجوم المشبته به، كما لم يشر إلى الدافع وراء الهجوم.