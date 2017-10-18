أغنية لضحايا “بورتوريكو” تتصدر قائمة أعلى المبيعات في “بيلبورد”- (فيديو)

لندن – “القدس العربي” : في وقت لا تزال جزيرة “بورتوريكو” تلملم جراحها، أعلنت شركة “نيلسن ساوندسكان” تصدر أغنية موجهة لدعم ضحايا الجزيرة التي ضربتها الإعصارات. ووفق صحيفة “دايلي ميل” فإن أغنية “ألموست لايك براينغ”،للشاعر والموسيقي لين مانويل ميراندا التي شارك فيها عدة نجوم واستهدفت تمويل جهود الإغاثة في الجزيرة المكنوبة، تصدرت قائمة بيلبورد للأغاني الرقمية الفردية.

وأظهرت أرقام الشركة تصدر الأغنية المركز الأول التي تقيس مبيعات الأغاني الفردية على الإنترنت حيث بيع منها 111 ألف نسخة.وستخصص كل عائدات مبيعات هذه الأغنية والاستماع المباشر لها على الإنترنت لجهود الإغاثة، حيث قتل ما لا يقل عن 43 شخصا الشهر الماضي وترك معظم الجزيرة بلا كهرباء أو مياه شرب نظيفة. وتشارك في أداء الأغنية جينفر وبيز وجلوريا استيفان.