“خزائن” لمدمني الهواتف الذكية من “ماكدونالدز″

لندن – “القدس العربي”: هل أنت مدمن على الهواتف الذكية واستخدامها أثناء طعامك. “ماكدونالدز″ قدمت اقتراحا تنفذه في سنغافورة لمساعدة المدمنين على استخدام الهواتف للتخلص رويدا رويدا من هذا المرض.

ووفق صحيفة “ميرور”، فإن سلسلة مطاعم “ماكدونالدز″ في سنغافورة، اقترحت إنشاء ما بات يعرف بـ “خزائن الهاتف المحمول”، وهي عبارة عن خزانات صغيرة لوضع الهاتف بها من أجل حث عملائها على التحدث في الواقع مع بعضهم بعضا، بدلا من استخدام الهاتف.

وجاء هذا ضمن حملة “فون أوف، فان أون”، عقب دراسة خرجت تقول إن 72 % من الأطفال، و69 % من الآباء يستخدمون هواتفهم خلال أوقات الوجبات.

لكن وفق الصحيفة فإن الحملة لا تبدو جدا ناجحة، إذ أوضح أن مرتادي المطاعم لا يبدو عليهم أنهم يرغبون في تغيير عادة التركيز في الهواتف، ويرفضون الخزائن.