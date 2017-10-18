شيرين رضا تتحدث عن علاقتها مع عمرو دياب بعد صمت طويل

لندن – “القدس العربي”: بعد صمت طويل عن طلاقهما، كشفت الفنانة شيرين رضا عن علاقة “الصداقة” التي تربطها بطليقها الفنان المصري عمرو دياب.

وقالت رضا في مقابلة مع قناة “سي بي سي” المصرية، إنها شاركت في عيد ميلاد الأخير وانتشرت صورة لهما معا، لأنهما لا يزالان يحافظان على صداقتهما برغم انفصالهما، وإنها لا يمكنها أن تنفصل عن هذه العلاقة الجيدة نظرا لوجود بنت وعشرة بينهما. وأكدت أنه حين دعيت إلى عيد ميلاده، رحبت بالمشاركة وذهبت، حتى لو كان هناك امرأة أخرى في حياته.

وكشفت عن سبب فشل تجربة زواجها من عمرو دياب، مشيرة إلى أنها “فاشلة. “أنا السبب في فشل العلاقة وليس هو. لأنه ناجح في كل شيء”، موضحة: “لا أحتاج لأكثر من تجرية، ولن تكرر تجاربها لأنها فاشلة”.وأشارت إلى أنها ليست بحاجة إلى رجل تتزوجه لأنها ترى أن بداخلها امرأة قوية، ما يجعل الكثير من الأشخاص يلجأون إليها.

وشيرين هي ابنة الفنان مصمم الاستعراضات الشهير محمود رضا بدأت العمل التلفزيوني موديلا للإعلانات ثم الفوازير ثم تحولت إلى التمثيل. لها ابنة وحيدة هي نور، من زواجها من دياب، وبعد طلاقهما، تزوجت من سلطان كمال أدهم ولم يستمر أيضا هذا الزواج كثيرا.

شاركت في بداية التسعينيات في العديد من الأعمال الفنية، أهمها فيلم حسن اللول مع الراحل أحمد زكي ثم اعتزلت لفترة وعادت للفن عام 2006 من خلال فيلم أشرف حرامي مع تامر عبد المنعم وشاركت في عام 2007 في بطولة حلقة من مسلسل لحظات حرجة، إضافة لمشاركتها في حلقة من مسلسل راجل وست ستات وبرنامج “التجربة”.

كانت بداية عام 2007 ليست بسعيدة على شيرين رضا بسبب قضية نُسبت إليها حيث تورطت لاحقا في شجار مع رجل أمن في أحد الفنادق وشغلت القضية الصحف المصرية.في عام 2013 شاركت في مسلسل من دون ذكر أسماء وتم عرضه في شهر رمضان. ثم شاركت في مسلسل المرافعة في عام 2014 في رمضان في دور جليلة.