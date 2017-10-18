هيلين ميرين ستمنح جائزة “تشارلي تشابلن” عن مسيرة 50 عاما

لندن – “القدس العربي”: بعد تألق في مسيرة طويلة، ها هي هيلين ميرين ستحصل على جائزة “تشارلي تشابلن”. وقد كشفت جمعية السينما التابعة لمركز “Lincoln”عن منحها الممثلة البريطانية الجائزة في الدورة الـ 45، تكريمًا لها على مشوارها الفني الذي امتد لأكثر من 50 عاما.

وقد أعربت الجمعية عن فخرها بتكريم هيلين، التي قدّمت خلال أعمالها الفنية العديد من الشخصيات المركبة والمعقدة.وسيقام المهرجان السنوي لجمعية السينما التابع لمركز لنكولن في 30 أبريل/نيسان عام 2018، بحضور مجموعة من الفنانين والمشاهير.

يشار إلى أنّ هيلين بدأت مشوارها الفني عام 1967 وفازت بجائزة الأوسكار عن فيلمها “ذا كوين”، كما حصلت على جائزة “إيمي” عن دورها في المسلسل المتلفز “إليزابيث الأولى”.

وبدأ “مهرجان جمعية السينما السنوي” منذ عام 1972 بتكريم الممثل العالمي تشارلي تشابلن، ومنذ ذلك الحين تم إطلاق اسمه على الجائزة.

وهيلين ميرين ممثلة إنكليزية من مواليد 26 يوليو 1945 في ألفورد بمقاطعة إسكس، حاصلة على جائزة الأوسكار، وعلى جائزة الإيمي لأفضل ممثلة أربع مرات. وحصلت على جائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثلة عام 2006 عن فيلم الملكة، ولأفضل ممثلة في مسلسل قصير مرتين، عام 1997 عن مسلسل الطريدة الخاسرة، وعام 2007 عن مسلسل إليزابيث الأولى، وحصلت على جائزة نقابة ممثلي الشاشة أربع مرات.