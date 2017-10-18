رئيس الريال يُعلق للمرة الأولى على أزمة انفصال كاتلونيا

“القدس العربي”: سجل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز اعتراضه بشكل واضح وصريح على فكرة خروج العدو الأزلي “برشلونة” من الدوري الإسباني، بعد تفاقم أزمة انفصال إقليم كاتلونيا، لرفض النظام الحاكم الاعتراف بشرعية الاستفتاء الأخير، الذي ضاعف المشاكل بين الشعب المُتمرد والحكومة الإسبانية.

وقام الإقليم المُتمرد بمحاولة جريئة مطلع هذا الشهر، بترتيب استفتاء للتصويت على الانفصال، إلا أن المحكمة الدستورية العليا أوصت ببطلان هذه العملية، من باب أنها مُخالفة للقانون، لتتخذ السلطان التنفيذية الإجراءات اللازمة، بالاستحواذ على أكثر من نصف الأماكن المُخصصة للاقتراع، لتندلع اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أسفرت في النهاية عن سقوط عشرات الجراحى.

بالتزامن مع احتقان الأزمة بين السياسيين الكتلان والنظام الحاكم، أدلى رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو بتصريحات مُثيرة للجدل، فسرتها الكثير من الصحف، خصوصًا البريطانية، على أنها إشارة واضحة لاحتمال ذهاب البلو غرانا إلى دوري آخر غير الإسباني.

والآن، جاء الدور على رئيس الميرينغي ليُظهر اهتمامه بالقضية، دون أن يُظهر انحيازه لطرف بعينه، مكتفيًا بعبارات دبلوماسية، للتأكيد على تمسكه باستمرار البرسا في الليغا سواء انفصل الإقليم أو ظل تحت السيادة الإسبانية، وفي هذا الصدد قال “يجب أن يستمر أفضل اللاعبين مع منتخب إسبانيا، لقد تابعت ما حدث خلال الأيام الفترة الماضية، وحقًا لا أستوعب فكرة خروج برشلونة من الليغا أو إسبانيا بدون كاتلونيا”.