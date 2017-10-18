فلسطين تتهم مجلس الأمن بـ”الشلل” في تعامله مع إسرائيل 

“القدس العربي”- (وكالات): اتهم مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، بـ”الشلل” عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.

جاء ذلك في الإفادة التي قدمها منصور خلال الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية.

وأكد منصور “التزام الفلسطينيين برغم الصعاب، بالحل القائم على وجود دولتين على حدود ما قبل عام 1967، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وقال “لقد قمنا بدورنا، إن إعادة توحيد شعبنا وأرضنا ونظامنا السياسي من بين أولوياتنا الوطنية العليا (في إشارة لاتفاق المصالحة الفلسطينية الذي جرى توقيعه مؤخرا بالقاهرة)”.

وأضاف “نحن أوفياء على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالتزاماتنا وننفذ مسؤولياتنا، بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لكن ماذا عن إسرائيل؟، إن هذا المجلس يصاب بالشلل ونحن نسأل متى ستتحركون”.

ووقعت حركتا حماس وفتح، قبل أيام، اتفاق مصالحة، في القاهرة، برعاية مصرية، ينص على تمكين حكومة التوافق الفلسطينية من إدارة شؤون قطاع غزة.

ويأمل الفلسطينيون أن ينهي اتفاق المصالحة الانقسام الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، والانقسام السياسي بين الحركتين، القائم منذ أن سيطرت حماس على غزة، صيف 2007.

وشدد الدبلوماسي الفلسطيني في إفادته على أهمية تأييد المجتمع الدولي لاتفاق المصالحة “من أجل ضمان نجاحه”.

وأردف قائلا “وبطبيعة الحال، يجب أن يشمل ذلك (الدعم) رفع الحصار الإسرائيلي غير الإنساني غير القانوني المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من عقد من الزمان، ويجب أن يتضمن ذلك أيضا خطوات ذات معنى للتعجيل بعملية التعمير والإنعاش”.

وأعرب منصور عن “الامتنان العميق لمصر”، لدورها في التوصل إلى الاتفاق الأخير الموقع بين فتح وحماس.

ومضى قائلا “ما زلنا نصر على الوسائل السلمية والسياسية والقانونية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وإنهاء قمع شعبنا، والاعتراف بحقوقه وتطلعاته الوطنية، بما في ذلك العيش في كرامة وازدهار في دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين”.

وتابع “نواصل الدعوة إلى وضع حد للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في فلسطين المحتلة”.

ويمثل الاستيطان الإسرائيلي، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014.

الاتحاد الأوروبي: مستعدون لدعم جهود المصالحة الفلسطينية

من جهة أخرى، أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، راف طراف، اليوم الأربعاء، عن استعداد منظمته لدعم جهود المصالحة تحت قيادة السلطة الفلسطينية.

وقال طراف، الذي وصل قطاع غزة اليوم، في زيارة (غير معلنة المدة) لتفقد مشاريع أوروبية تنموية وإغاثية، “وقفنا مع غزة في الماضي وسوف نستمر في الوقوف إلى جانبه فأهالي غزة لهم الحق بمستقبل أفضل”.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية المرحلة المقبلة من حيث إنجاز تقدم حقيقي على صعيد المصالحة الفلسطينية، معربا عن أمله أن تقود جهود المصالحة إلى تسلم السلطة الفلسطينية لمسؤوليتها الكاملة في غزة.

وأشار إلى أن الاتحاد هو الجهة المانحة الأكبر في غزة من حيث المساعدات الإنسانية والتنموية، لافتا إلى أن المنظمة الأوروبية قدمت منذ العام 2005 حوالي 1.5 مليار يورو دعما للقطاع.