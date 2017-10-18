السعودية تدقق في استخدام الأحاديث النبوية لمواجهة التطرف

“القدس العربي”- (وكالات): قالت وزارة الثقافة والإعلام السعودية إن المملكة ستراقب تفسير أحاديث النبي محمد لكيلا تستخدم في تبرير العنف أو الإرهاب.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مرسوم بإنشاء هيئة للتدقيق في استخدامات الأحاديث النبوية.

وقالت الوزارة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إن هدف الهيئة هو “القضاء على النصوص الكاذبة والمتطرفة وأي نصوص تتعارض مع تعاليم الإسلام وتبرر ارتكاب الجرائم والقتل وأعمال الإرهاب”.

وجاء في المرسوم الملكي أن الهيئة، التي تسمى مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف، ستتخذ من المدينة المنورة مقرا لها وسيشرف عليها مجلس من كبار رجال الدين الإسلامي من مختلف أنحاء العالم. ولم تقدم الوزارة تفاصيل محددة بشأن آلية عملها.

واستخدمت جماعات إسلامية مثل تنظيمي “الدولة الإسلامية” (داعش) والقاعدة تفسيرات لأحاديث لتبرير العنف وحث أنصارها على تنفيذ هجمات.

لكن كبار رجال الدين ينددون بالتفسيرات المتشددة للإسلام مثل التي تتبناها القاعدة و”الدولة” في حين عزلت الحكومة، التي تعين الأئمة والوعاظ في مساجد المملكة البالغ عددها 70 ألفا، العديد من رجال الدين لتحريضهم على العنف أو الفتنة.

وكان وزير الخارجية عادل الجبير قال الشهر الماضي إن الآلاف من رجال الدين المتطرفين جرى فصلهم لكنه لم يقدم إطارا زمنيا.

وبدأت الحكومة دعم رؤية جديدة بشأن الهوية السعودية تبقي على الوهابية كمحور ارتكاز لكنها تسمح بوجود أفكار علمانية مثل القومية والتراث الثقافي التي تسبق ظهور الإسلام.

وقالت الوزارة إن الهيئة ستخدم الإسلام بإقامة “مرجعية أصيلة للحديث النبوي الشريف وعلومه جمعا وتصنيفا وتحقيقا ودراسة”.

ولم تذكر الوزارة أي شكل من أشكال المرجعية ستتبعها الهيئة.

وذكر المرسوم الملكي أن الهيئة سيرأسها الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء أعلى سلطة دينية في المملكة.