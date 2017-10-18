تيلرسون: أمريكا تحمل قادة جيش ميانمار مسؤولية أزمة الروهينغا

“القدس العربي”- (وكالات): قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تحمل قيادة الجيش في ميانمار مسؤولية الحملة الشرسة على أقلية الروهينغا المسلمين.

لكن الوزير لم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ أي إجراءات ضد قادة الجيش بشأن هجوم دفع أكثر من نصف مليون من الروهينغا المسلمين للفرار من البلاد.

وقال تيلرسون في مركز واشنطن للدراسات الإستراتيجية والدولية “لا يمكن للعالم أن يقف ساكنا ويشاهد الفظائع التي يتم الإبلاغ عنها في المنطقة”.

وأضاف “نحن نحمل قيادة الجيش مسؤولية ما يحدث” مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تشعر “بقلق بالغ” بشأن الموقف.

وفر الروهينغا المسلمون بأعداد كبيرة من ميانمار منذ أواخر أغسطس/ آب عندما دفعت هجمات من متمردين ينتمون للروهينغا الجيش لرد فعل عسكري عنيف. واتهم الفارون قوات الأمن بارتكاب أعمال حرق وقتل واغتصاب.

وقال تيلرسون إن واشنطن تتفهم أن ميانمار تواجه مشكلة تتعلق بالتمرد لكنه أوضح أنه ينبغي على الجيش الانضباط وضبط النفس في الطريقة التي يتعامل بها وأن يسمح بفتح المنطقة “حتى يتسنى لنا الحصول على تفسير كامل للأحداث”.

وقال تيلرسون إن واشنطن تعتبر ميانمار “ديمقراطية ناشئة مهمة” لكن أزمة الروهينغا تعد اختبارا للحكومة.

ويدرس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرض عقوبات على قيادة جيش ميانمار.