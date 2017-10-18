الصين تعفي اليمن من ديون تفوق 100 مليون دولار

“القدس العربي”- (وكالات): وافقت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، على إعفاء اليمن من الديون التي تزيد عن 738 مليون يوان صيني (111.8 مليون دولار).

جاء ذلك، خلال لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، بسفير الصين لدى اليمن تيان تشي، في الرياض، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.

وخلال اللقاء، سلم السفير الصيني للمخلافي، مذكرة تتضمن الموافقة النهائية لحكومة بلاده على إعفاء اليمن من الديون، بناء على اتفاق وزيري خارجية البلدين أثناء لقائهما في العاصمة القطرية الدوحة، في 2016.

وطالب السفير الصيني، بتحديد موعد لتوقيع اتفاق الإعفاء من الديون رسميا، إذ بلغت الديون 738 مليونا و439 ألفا و931 يوان صيني.

وسلم السفير أيضاً، مذكرة تتضمن تقديم الجانب الصيني 120 جهازا من معدات توليد الطاقة الشمسية الصغيرة، و10 أجهزة من معدات توليد الطاقة الشمسية الكبيرة.

ووصل الدين الخارجي لليمن، أكثر من 7 مليارات دولار، أواخر 2014، غير أن الحرب الدائرة في البلاد ضاعفت من الديون ومن احتياجات البلد الفقير.