أتليتكو مدريد يفشل في عبور بطل أذربيجان في أبطال أوروبا

“القدس العربي”-(وكالات): سقط فريق أتليتكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كارباكا أغدام بطل أذربيجان في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم يتمكن لاعبو فريق الضيوف من استغلال فارق الخبرات والإمكانيات بينهم وبين لاعبي بطل أذربيجان، ليفشل أبناء العاصمة الإسبانية مدريد في حسم نقاط المباراة الثلاثة لصالحهم.

وواصل فريق أتليتكو مدريد مسلسل نزيف النقاط في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليرتفع رصيده بعد تعادل اليوم إلى نقطتين في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد كارباكا أغدام إلى نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

وتقام في وقت لاحق اليوم قمة ساخنة ضمن منافسات المجموعة ذاتها، حيث يلعب تشيلسي الإنكليزي المتصدر برصيد 6 نقاط مع روما الإيطالي الوصيف برصيد 4 نقاط.