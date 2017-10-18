دي ميستورا يجري مباحثات مع وزير الدفاع الروسي في موسكو

“القدس العربي”- (وكالات): قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إنه أجرى مباحثات مثمرة وبنّاءة مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في موسكو.

جاء ذلك خلال تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء، عقب لقائه شويغو على هامش زيارته إلى موسكو.

وأشار دي ميستورا إلى ضرورة التحرك من أجل الوصول إلى التسوية السياسية والدائمة في سوريا بعد اتفاق مناطق “خفض التوتر”.

ومن المنتظر أن يلتقي المبعوث الأممي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش الزيارة التي لم يعلن عن مدتها.

وأمس الثلاثاء، أعلن دي ميستورا، أنه سيبحث مع لافروف استئناف مفاوضات جنيف حول سوريا، وذلك في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وفي بيان لوزارة الدفاع الروسية قال شويغو إن الوقت “قد حان لإجراء مثل هذه المحادثات”.

ومن خلال المفاوضات في أستانا، تم الاتفاق على 4 مناطق لخفض التوتر في سوريا في محافظتي ادلب وحمص ومنطقة الغوطة الشرقية وفي الجنوب.

وقد أدى إنشاء مناطق خفض التوتر إلى تراجع ملموس في المعارك.

وأضاف شويغو “علينا تمديد هذه المحادثات وفقا لصيغة أستانا، قبل الاجتماع في أستانا” والذي لم يتم الإعلان عن موعده علنا بعد.

وكان دي ميستورا أعلن أواخر سبتمبر/أيلول عن خططه لجولة جديدة من المحادثات في جنيف “في أواخر أكتوبر/تشرين الأول وأوائل نوفمبر/تشرين الثاني” لكن دون أن يتمكن من الإعلان عن موعد محدد.

كما كان دعا في منتصف سبتمبر/أيلول إلى “استخدام الزخم الناجم عن عملية أستانا” لتوسيع المحادثات بحثا عن حل سياسي للنزاع السوري.

وقال حينها “لا يمكن الحفاظ على أي منطقة خفض توتر بدون عملية سياسية شاملة”.