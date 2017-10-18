وزارة الدفاع الأمريكية تنفي احتجاز أي مقاتلين أجانب فى أحداث الرقة السورية

“القدس العربي”- (وكالات): نفت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) احتجاز أي مقاتلين أجانب فى أحداث الرقة السورية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر، اليوم الأربعاء، أن أغلب المقاتلين الأجانب ذوي الصلة بتنظيم داعش في الرقة، سلموا أنفسهم.

وقال رئيس المرصد، رامي عبدالرحمن، إن أغلب المقاتلين الأجانب استسلموا وتحتجزهم أجهزة الاستخبارات الأمريكية والفرنسية. ولم يقدم عبدالرحمن أي أرقام محددة.

ومن جانبه، قال ريان ديلان، المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش إن “المقاتلين الأجانب اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية، وهي التي تحتجزهم حاليا”.

وتقوم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بتطهير الرقة من الألغام بعد يوم من إعلان سيطرتها الكاملة على المدينة من التنظيم الإرهابي.

وقال طلال سيلو، المتحدث باسم (قسد)، التي يقودها الأكراد، إن “قواتنا تواصل مسح المنطقة وإزالة الألغام من الطرق الرئيسية”.

وأضاف سيلو أن المدنيين لم يعودوا بعد إلى الرقة، لأنها مازالت غير آمنة لهم.

وقال إنه سيتم الإعلان رسميا عن تحرير الرقة، التي كانت يوما عاصمة خلافة (داعش) في سوريا، حسبما يصفون أنفسهم، في مؤتمر صحفي بعد غد الجمعة من داخل المدينة الواقعة في شمال شرقي سوريا.

وكانت (قسد) قد أكدت، أمس الثلاثاء، أنها سيطرت بصورة كاملة على محافظة الرقة، بعد أكثر من 4 أشهر من القتال ضد التنظيم.

ومن ناحية أخرى، استعادت وحدات “الجيش العربي السوري” التابعة للنظام السوري العاملة في دير الزور منطقة إصلاح الحسينية ومعمل الورق وبدأت عملية عسكرية واسعة لاجتثاث آخر تجمعات إرهابيي داعش في قرية حويجة صكر على الضفة الشرقية لنهر الفرات، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأفاد مصدر عسكري سوري، اليوم الأربعاء، بمقتل اللواء عصام زهر الدين قائد اللواء 104 في الحرس الجمهوري السوري جراء انفجار عبوة ناسفة في حويجة صكر قرب دير الزُّور.