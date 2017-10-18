سيدة زيمبابوي الأولى تطالب باسترداد 1.2 مليون دولار من رجل أعمال لبناني

“القدس العربي”- (وكالات): تعتزم السيدة الأولى في زيمبابوي مقاضاة رجل أعمال لبناني لاسترداد 1.2 مليون دولار بسبب عدم تسليمها خاتم ألماس كما وعد بذلك، حسبما قال محامي غريس موغابي، اليوم الأربعاء.

وأضاف المحامي، ويلسون مانيس، أن موغابى طلبت شراء خاتم من الماس عيار 100 قيراط بقيمة 1.35 مليون دولار، بمناسبة عيد زواجها في عام 2015 ولكنها حصلت بدلا من ذلك على خاتم بقيمة 30 ألف دولار.

وقال مانيس إن موغابى أقامت دعوى للمطالبة باسترداد كامل المبلغ أمام المحكمة العليا في العاصمة هرارى، يوم الثلاثاء، وتنتظر ردا من المدعى عليه.

ويواجه الرئيس روبرت موغابى وزوجته تهما بالثراء الذاتي في زيمبابوي الواقعة في منطقة الجنوب الأفريقي حيث يعيش 63 في المئة من السكان تحت خط الفقر، وفقا لما ذكره برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

ولا تزال زيمبابوى تكافح للتعافي من الركود الذى ضربها بين عامي 1999 – 2008، ويرجع جزئيا إلى مصادرة أراضي المزارعين البيض، مما أدى الى خفض النشاط الاقتصاد بواقع النصف، وأجبر الحكومة على استبدال العملة بالدولار الأمريكي في عام 2009.

ويعمل أكثر من 80 في المئة من القوة العاملة في القطاع غير الرسمي.