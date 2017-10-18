“باريس هيلتون” الروسية تعلن عزمها خوض انتخابات الرئاسة

“القدس العربي”- (وكالات): قالت المذيعة الروسية كيسينيا سوبتشاك، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم خوض انتخابات الرئاسة العام المقبل لتقدم للناخبين الليبراليين المستائين من حكم الكرملين شخصا يمكن أن يدعموه رغم ضآلة احتمالات فوزها.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس فلاديمير بوتين سيحقق فوزا مريحا وسيعاد انتخابه للمنصب إذا قرر، مثلما يتوقع معظم المراقبين، أن يسعى للترشح لما ستكون فترة ولايته الرابعة في مارس/ آذار.

لكن أقلية كبيرة من الناخبين الليبراليين تتهم بوتين بالإشراف على نظام فاسد عزل روسيا عن العالم الخارجي وشارك كثير منهم في احتجاجات حاشدة نظمها أليكسي نافالني المنتقد لبوتين.

لكن مسؤولين روسيين يقولون إن نافالني غير مؤهل للترشح للرئاسة لأنه أدين في قضية جنائية يقول المعارض إنها ملفقة.

وقالت سوبتشاك التي وصفتها مجلة فوغ بأنها النسخة الروسية من سيدة المجتمع الأمريكية باريس هيلتون إنها قررت الترشح لأنها ضاقت ذرعا بترشح الساسة ذاتهم، وبينهم بوتين، العام تلو الآخر.

وفي مقطع مصور نشر على الإنترنت، مساء اليوم، قالت سوبتشاك إن لديها الحق في الترشح لأكبر منصب سياسي في روسيا بموجب دستور البلاد الذي ينص على ضرورة أن يكون المرشحون في السن الخامسة والثلاثين أو أكبر.

وقالت “قررت أن أمارس هذا الحق لأنني ضد كل هؤلاء الذين عادة ما يمارسون هذا الحق”.