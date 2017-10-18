الخطوط التركية توظف 106 مغاربة للعمل في الضيافة على متن رحلاتها

“القدس العربي”- (وكالات): قررت شركة الخطوط الجوية التركية توظيف 106 مغاربة، للعمل في الضيافة على متن رحلاتها حول العالم.

وأوضح مدير فرع الخطوط التركية بمدينة الدار البيضاء المغربية، الأربعاء، سرتان يوجة، أن الشركة أجرت مقابلات مع مئات المترشحين، على مدار أسبوعين، منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتم قبول 106 منهم.

وأشار يوجة، أنه سيتم إلحاق المقبولين بالعمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن الشركة وظفت 30 مضيفًا ومضيفة من المغرب، في أبريل/نيسان 2016، وأن ما أظهروه من كفاءة في العمل شجعها على استقطاب المزيد من المغاربة.

وتابع أن “المغرب منبع لكفاءات مهنية مدربة في المجال، متخرجون من مداس لتعليم وتدريب المضيفين والمضيفات في الطيران”.

ولفت يوجة، إلى أن وجود المركز الثقافي التركي “يونس إمره” في الرباط سيجعل المقبولين في الشركة ينفتحون على اللغة التركية، إضافة إلى إتقانهم لغات أخرى.

وأوضح أن الخطوط الجوية التركية مع ذلك لا تشترط أن يكون المضيفون والمضيفات يتقنون اللغة التركية، إلا أن ذلك سيكون امتيازًا إضافيًا لهم.

وتابع أن الخطوط التركية بدأت رحلات مباشرة بين إسطنبول والدار البيضاء في 2005، وأنها تعمل باستمرار على رفع مستوى خدماتها لزبائنها المغاربة.