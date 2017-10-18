﻿«الديمقراطية»: التأخير في رفع «العقوبات الجماعية» عن غزة يفقد الشعب الثقة في اتفاق القاهرة

غزة ـ «القدس العربي»: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الرئيس محمود عباس إلى رفع ما اسمتها «العقوبات الجماعية» عن قطاع غزة، وعبرت عن خيبة أملها من عدم صدور قرار بهذا الشأن حتى الوقت الحالي، وذلك بعد توقيع اتفاق تطبيق المصالحة الأسبوع الماضي في مصر.

وأكدت الجبهة في بيان لها أن هذه «العقوبات» التي تسميها السلطة «الخطوات الحاسمة» قد «أضرت بمصالح عشرات الآلاف من عائلات شعبنا، وألحقت بهم خسائر مادية ومعنوية في ظل حصار ظالم للقطاع لأكثر من عشر سنوات».

وكانت السلطة الفلسطينية قد لجأت لاتخاذ «إجراءات حاسمة» تجاه غزة، من بينها خصم 30٪ من قيمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، وتقليص كميات الكهرباء الموردة للسكان، وربطت رفعها بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس في شهر أبريل/ نيسان الماضي، وتمكين الحكومة من العمل.

ومؤخرا حلت حركة حماس اللجنة الإدارية، وتجري حاليا عملية تمكين الحكومة في إطار اتفاق القاهرة الأخير.

ورأت الجبهة أن رفض الرئيس طلب عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير في اجتماعها يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، في مدينة رام الله، رفع «العقوبات الجماعية» عن القطاع، «موقف لا يساعد على نشر أجواء الثقة بما تم التوصل إليه من تفاهمات في القاهرة بين وفدي فتح وحماس، كما لا يساعد على المضي في خطوات نزع العوائق والذرائع من طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية».

ودعت الجبهة الديمقراطية «القيادة الرسمية السلطوية للبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة، لرفع العقوبات الجماعية عن القطاع، وبما يعيد الأمل لأبناء شعبنا، باستعادة الأمن والاستقرار الاجتماعي، ومنح الثقة لما تم التوصل إليه في القاهرة». وقالت إن الطريق باتت مفتوحة، باعتراف رئيس وزراء السلطة الفلسطينية بأن حكومته جاهزة لممارسة مهامها في القطاع، وإدارة شؤون وزاراتها المختلفة.

وأدانت في الوقت ذاته ما سمتها «سياسة القمع الأمني» التي تمارسها حكومة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية ضد أصحاب المدونات والمواقع والحسابات الإلكترونية، وقالت إن ذلك يأتي في إطار «قمع الحريات الديمقراطية والتضييق عليها».

وأشارت إلى أن هذا الأمر يخالف تماما أبسط مفاهيم الديمقراطية والقوانين والأعراف الدولية، بما فيها قوانين السلطة الفلسطينية نفسها التي كفلت للمواطن الفلسطيني حريته في التعبير عن رأيه.

وحذرت من أن تكون هذه الحملة تعد «خطوة على طريق الاستجابة للضغوط والشروط الأمريكية الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات»، التي قالت إنها دعت إلى ما يسمى «وقف التحريض» ضد الاحتلال، باعتباره «شكلاً من أشكال الإرهاب».

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تتغاضى في الوقت ذات عن «الإرهاب المنظم» الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وفي مقدمته «الإجراءات القمعية والفاشية»، ومصادرتها أراضي أبناء الشعب الفلسطيني، وفرض العقوبات الجماعية على قطاع غزة.

ودعت الجبهة الحكومة الفلسطينية إلى «وقف الملاحقات البوليسية لأصحاب المدونات الإلكترونية وإطلاق سراح المعتقلين واحترام حق أبناء شعبنا في التعبير عن رأيهم بحرية كاملة».

كما دعت المنظمات الحقوقية والإنسانية في الضفة والقطاع للوقوف إلى جانب هذا الحق والدفاع عنه، باعتباره «حقاً مقدساً من حقوق المواطن الفلسطيني الذي تكفله له القوانين المرعية والقوانين والأعراف الدولية».