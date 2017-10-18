﻿شتورك يترك تدريب المنتخب المجري

بودابست – د ب أ: ترك بيرند شتورك، مدرب منتخب المجر، منصبه بعدما فشل في الصعود بالمنتخب لنهائيات كأس العالم 2018. وأصدر الاتحاد المجري اعلانا بهذا الشأن بعد اجتماع لمجلس الإدارة، وذكر أن الألماني شتورك، الذي تولى تدريب المنتخب منذ 2015، لن يواصل عمله. وقاد شتورك المنتخب المجري للتأهل لنهائيات كأس أمم اوروبا 2016، وهي أول بطولة كبرى يظهر فيها المنتخب المجري منذ كأس العالم 1986. لكن حملة تأهل فاشلة لنهائيات مونديال 2018، تضمنت الخسارة من أندورا، جعلت الفريق يحتل المركز الثالث بفارق كبير عن البرتغال وسويسرا.

الأوروغواني لوبيز مدربا لكالياري الإيطالي

روما – د ب أ: عاد الأوروغواني دييغو لوبيز لتدريب كالياري مرة أخرى، خلفا للمدرب ماسيمو راستيلي، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج. وقررت إدارة النادي إقالة راستيلي، الذي قاد كالياري للصعود للدرجة الاولى العام الماضي، بعدما تلقى خسارته الرابعة على التوالي في المسابقة. ويتقاسم كالياري المركز الرابع عشر بست نقاط، مع كروتوني. وختم لوبيز مسيرته كلاعب عام 2010، بعدما قضى 12 موسما في كالياري، حيث استهل مشواره التدريبي مع فريق الشباب بالنادي في العام التالي، علما أن عقده الحالي مع الفريق الأول ينتهي عام 2019. وتولى لوبيز تدريب الفريق الأول لكالياري موسم 2013-2014، بعدما عمل في الموسم السابق مساعدا للمدرب إيفو بولغا، قبل أن يتولى تدريب باليرمو في جزء من الموسم الماضي.

سيدات المنتخب الدنماركي يرفضن خوض تصفيات كأس العالم!

كوبنهاغن – د ب أ: ذكر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، أن فريق السيدات يرفض مواجهة منتخب السويد غدا الجمعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2019. ووفقا لما ذكره الاتحاد، فإن الاتحاد السويدي سيتم ابلاغه بنية عدم خوض المباراة في مدينة غوتنبيرغ. وترجع خلفية الرفض بسبب نزاع طويل متعلق بشأن دفع الرواتب، رغم ان الاتحاد الدنماركي قال أن الخلاف على المبادئ أكثر منه خلافا ماديا. وكان منتخب السيدات اضطر لإجبار الاتحاد على إلغاء مباراة ودية أمام المنتخب الهولندي. المساواة هي أساس الموضوع لفريق السيدات الذي يريد الحصول على نفس الحقوق والرواتب مثل فريق الرجال. ويحتل المنتخب الدنماركي حاليا صدارة المجموعة الرابعة بالتصفيات، بفارق الأهداف امام المنتخب السويدي، حيث خاض كل منهما مباراة واحدة فقط. وكان هناك نزاع تم حله من الاتحاد النرويجي، الذي زاد المبلغ الأساسي لدفع مكافآت فريق السيدات، وقدم لهن نفس نسبة المكافآت المئوية من الأموال، التي يحصل عليها الاتحاد جراء الوصول للمباريات النهائية في البطولات الكبرى، وهي النسبة التي يحصل عليها فريق الرجال.

الإيفواري كالو: لا فرق بين العنصرية والإرهاب!

برلين – الأناضول: قال النجم الإيفواري سالمون كالو لاعب هيرتا برلين الألماني إن «العنصرية مثل الإرهاب ولا يوجد فرق بينهما على الإطلاق فكلاهما أمر سيئ». وقال: «العنصرية شيء سيئ والإرهاب أمر سيئ، لذا أرى أن العنصرية تشبه الإرهاب». وأضاف: «نحن نقف ضد أي شكل من أشكال العنصرية، وكان طريقنا للظهور كفريق واحد، مثل هيرتا برلين ومدينة برلين وسنقاتل ضد هذا النوع من السلوك». وأوضح: «نحن نعيش في عام 2017 وأعتقد أن العالم أفضل معا، ونعرض هذا على أرض الملعب. في فريقنا جنسيات مختلفة ومن قارات مختلفة، فمثلً أنا من إفريقيا، وجينكي هاراغوتشي من اليابان في آسيا، ولدينا لاعبون أوروبيون، وأنا سعيد باللعب في هيرتا برلين». ولأول مرة في تاريخ الدوري الألماني، قام لاعبو هيرتا برلين بالجلوس على ركبهم قبل انطلاق مباراتهم أمام فريق شالكه في الجولة الثامنة للدوري الألماني.

الاستقلال الطاجيكي يتأهل إلى نهائي الاتحاد الآسيوي

دوشنبه – الأناضول: تأهل استقلال دوشنبه الطاجيكي، للمباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي، بعد تعادله مع مضيفه بنغالورو الهندي 2/2 في إياب نهائي المناطق، بعد فوز الاستقلال 1/0 في الذهاب. أحرز هدفي الاستقلال، نور الدين دافرونوف ودميتري ياركوف في الدقيقتين 4 و56، فيما جاء هدفا الفريق المضيف عن طريق راهول بيكي وسونيل تشيتري في الدقيقتين 24 و65. ويواجه الاستقلال بطل منطقة غرب آسيا (القوة الجوية العراقي) في المباراة النهائية، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

«ماني» المصاب في تشكيلة السنغال لتصفيات كأس العالم

دكار – رويترز: اختير ساديو ماني ضمن تشكيلة السنغال المؤلفة من 25 لاعبا استعدادا لخوض آخر مباراتين بتصفيات كأس العالم ضد جنوب افريقيا الشهر المقبل رغم أن ناديه ليفربول قال إن الجناح سيغيب لفترة قد تزيد على ستة أسابيع. وتحتاج السنغال لنقطة لضمان الوصول للنهائيات، وستحل ضيفة على جنوب افريقيا يوم العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني ثم تستضيف المنافس ذاته بعدها بأربعة أيام. وتعرض ماني لإصابة بعضلات الفخذ الخلفية في فوز السنغال خارج أرضها 2-صفر على الرأس الأخضر في الجولة الماضية بالمجموعة الرابعة.