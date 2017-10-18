﻿بطولة بازل للتنس: نادال ينسحب بسبب إصابة في الركبة

بيرن – رويترز: قال الإسباني رفائيل نادال المصنف الأول عالميا، إنه انسحب من بطولة بازل للتنس داخل القاعات بسبب معاناته من مشكلة في الركبة. وفي ظل إقامة البطولة الختامية لموسم تنس الرجال الشهر المقبل، كتب نادال في «فيسبوك» أنه اتخذ قراره بالانسحاب من بطولة بازل بناء على نصيحة طبية. وتوقفت سلسلة من 16 انتصارا متتاليا لنادال في نهائي بطولة شنغهاي للأساتذة الأحد الماضي بخسارته أمام غريمه روجر فيدرر المصنف الثاني عالميا والذي سينال فرصة لتقليص الفارق في صدارة التصنيف. وقال نادال: «أعلن بحزن أنني سأضطر للانسحاب من البطولة في القاعات السويسرية في بازل بعدما خضعت لكشف من طبيبي في إسبانيا عقب القدوم من شنغهاي». وأضاف: «أشعر بضغط إضافي على ركبتي وكانت المشاكل حاضرة بالفعل في بطولة شنغهاي وهو ما يجبرني على العمل بنصيحة طبيبي بالحصول على قسط من الراحة». وربما ينتقل الصراع على صدارة التصنيف العالمي إلى منافسات البطولة الختامية التي تقام بين 12-19 نوفمبر/ تشرين الثاني. وأحرز نادال وفيدرر ستة ألقاب لكل منهما هذا الموسم، وتقاسم اللاعبان ألقاب البطولات الأربع الكبرى خلال الموسم الجاري.