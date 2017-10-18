﻿واريورز يسقط على ملعبه أمام روكتس في بداية مشوار الدفاع عن لقبه

واشنطن – د ب أ: تلقى غولدن ستيت واريورز صدمة في مستهل رحلة الدفاع عن لقب للمحترفين، حيث خسر على ملعبه أمام هيوستن روكتس 121/122 في أولى مبارياته بالموسم الجديد.

وتألق جيمس هاردن في صفوف روكتس وسجل 27 نقطة وأضاف إيريك جوردن 24 نقطة، كما قدم كريس بول عرضا جيدا في مباراته الأولى مع الفريق. وعلى الجانب الأخر، تألق نك يانغ، الذي شارك من مقعد البدلاء، في ظهوره الأول بقميص واريورز وسجل للفريق 23 نقطة، وأضاف ستيفن كاري 22 نقطة وكيفن دورانت 20 نقطة وكلاي طومسون 16 نقطة. وحقق كليفلاند كافاليرز وصيف بطل الموسم الماضي بداية ناجحة وتغلب على ضيفه بوسطن سيلتيكس 102/99 في أولى مباريات الموسم. وسجل ليبرون جيمس، العائد من إصابة في الكاحل، 29 نقطة لكافاليرز منها 13 نقطة في الربع الأخير، كما قدم دعما ملحوظا لزميله كيفن لاف، بينما سجل كيري ايرفينغ 22 نقطة لسيلتيكس.