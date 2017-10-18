﻿مكافأة نصف مليون ريال إذا فاز الهلال باللقب الآسيوي

الرياض – د ب أ: هنأ رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، لاعبي الهلال السعودي، على تأهلهم إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على بيرسبوليس الإيراني 6/2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وقال آل الشيخ، انه سيمنح اللاعبين 100 ألف ريال مكافأة التأهل لنهائي البطولة الآسيوية. كما أعلن منح مكافأة 500 ألف ريال في حال تحقيق اللقب. واستمر الهلال في تحقيق الأرقام القياسية في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، لكونه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في البطولة. ويلتقي الهلال في النهائي مع أوراوا الياباني.