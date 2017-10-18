﻿الدوري الأوروبي: إيفرتون يبحث عن فوزه الأول… وأرسنال يتطلع إلى مواصلة انتصاراته

لندن – د ب أ: يتطلع إيفرتون الانكليزي للاحتفاظ بآماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للدوري الأوروبي، حيث يسعى لتحقيق انتصاره الأول في المجموعة الخامسة، حين يواجه ضيفه ليون الفرنسي اليوم، فيما يأمل مواطنه أرسنال في مواصلة انتصاراته بالمجموعة الثامنة عندما يحل ضيفا على سرفينا زفيزدا الصربي.

ويعاني إيفرتون من النتائج المهتزة هذا الموسم، حيث لم يحقق سوى انتصارين فقط خلال مبارياته الإحدى عشرة الأخيرة بمختلف المسابقات، فيما يقبع في مؤخرة مجموعته بالدوري الأوروبي برصيد نقطة واحدة، غير أن آماله في التأهل للدور المقبل ما زالت قوية، حيث يتأخر فقط بفارق ثلاث نقاط خلف أتالانتا الإيطالي (المتصدر). وقال غيلفي سيغردسون، لاعب وسط الفريق: «إنها مجموعة غريبة. أعتقد أن أي فريق بإمكانه التغلب على الآخر. أعتقد أننا بحاجة لحصد عشر نقاط على الأقل للتأهل، سيكون من الجيد أن نبدأ في المضي قدما الخميس أمام منافس صعب». وفي المجموعة ذاتها، يستضيف أتلانتا أبولون ليماسول القبرصي. ويتطلع أرسنال لإحكام قبضته على صدارة المجموعة الثامنة، والمحافظة على العلامة الكاملة عندما يتوجه إلى العاصمة الصربية بلغراد. ويدرك الفريق اللندني أن الفوز، سيجعله يحلق بعيدا في الصدارة بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه، ما يعزز آماله في التأهل. ولم يلتق الفريقان سوى مرة واحدة، عندما انتصر ريد ستار، قبل أن يتحول اسمه إلى سرفينا زفيزدا، على أرسنال في الدور الثالث لكأس الاتحاد الأوروبي (المسمى القديم للدوري الأوروبي) موسم 78/1979، أي قبل أن يولد أي لاعب في قائمة الفريقين حاليا. في المجموعة ذاتها، يسعى كولون الألماني لوضع حد لسوء الحظ الذي يلازمه في جميع البطولات، عندما يلاقي مضيفه باتي بوريسوف من بيلاروس، حيث يتذيل الفريق الألماني المجموعة بلا نقاط، عقب خسارته أول جولتين، فيما يحتل باتي بوريسوف المركز الثالث بنقطة واحدة. ولم يحصد كولون سوى نقطة واحدة فقط في الدوري الألماني خلال ثمانية لقاءات. ولا يختلف الحال كثيرا لهوفنهايم الألماني، الذي يقبع في مؤخرة المجموعة الثالثة، قبل لقائه ضيفه باشاك شهير التركي، حيث يتعين عليه الفوز للتمسك بحظوظه في التأهل، وتقليص الفارق الذي يفصله عن سبورتنغ براغا البرتغالي، المتصدر بست نقاط، ووصيفه لودغوريتس البلغاري، صاحب النقاط الأربع. ويبدو موقف هيرتا برلين الألماني محفوفا بالمخاطر، حيث يتذيل ترتيب المجموعة العاشرة بنقطة واحدة، قبل مباراته مع مضيفه زوريا الأوكراني، الثاني بثلاث نقاط. ويسعى فريق العاصمة الألمانية لمصالحة جماهيره، التي شعرت بالإحباط بسبب نتائجه المخيبة في مختلف المسابقات، والتي كان آخرها الخسارة صفر/2 أمام مضيفه شالكه بالدوري الألماني السبت الماضي. ويلتقي أوسترسوند السويدي (مفاجأة المجموعة العاشرة)، الذي يتربع على الصدارة بست نقاط، أتلتيك بلباو الأسباني، الثالث بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الأولى، يطمح فياريال الأسباني وضيفه سلافيا براغ التشيكي في الانفراد بالصدارة، عندما يلتقيان. ويتصدر فياريال بأربع نقاط، بفارق هدف واحد فقط أمام سلافيا براغ، المتساوي معه في الرصيد. وفي المجموعة الثانية عشرة، يلتقي ريال سوسييداد الأسباني، الثاني بثلاث نقاط، مع مضيفه فاردار المقدوني، متذيل الترتيب بلا نقاط، وهو يفتقد خدمات خوانمي خيمينيز وألفارو أودريوزولا، فيما يواجه زينيت الروسي، المتصدر بست نقاط، ضيفه روزنبورغ النرويجي، الثالث بثلاث نقاط. ويسعى نيس الفرنسي وضيفه لاتسيو الإيطالي في استمرار عجلة انتصاراتهما، عندما يلتقيان في المجموعة الحادية عشرة، في ظل في فوزهما في المباراتين الماضيتين بالمجموعة. ويتواجد نيس على القمة بست نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه لاتسيو، المتساوي معه في الرصيد. ويأمل ميلان الإيطالي في تعزيز موقعه على صدارة المجموعة الرابعة، حين يلاقي ضيفه آيك أثينا اليوناني، حيث يتصدر بست نقاط بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه آيك. وبينما يسير ميلان بخطى ثابتة في المسابقة الأوروبية، فإنه يعاني من النتائج السيئة في الدوري الإيطالي، حيث تلقى هزيمته الثالثة على التوالي في البطولة المحلية، إثر خسارته 2/3 أمام جاره اللدود الإنتر في دربي مدينة ميلانو الأحد الماضي.