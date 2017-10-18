﻿المجموعة الخامسة: صلاح يقود ليفربول الى اكتساح ماريبور بسباعية

لوبليانا – د ب أ: قاد النجم المصري محمد صلاح ليفربول، لاكتساح مضيفه ماريبور السلوفيني 7/صفر، في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت أيضا فوز سبارتاك موسكو الروسي على إشبيلية 5/1.

وسجل صلاح هدفين في الدقيقتين 19 و40، وأضاف روبرتو فيرمينيو (هدفين) في الدقيقتين الرابعة والأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدفا فيليب كوتينيو وأليكس أوكسليد تشامبرلين وترينت الكسندر ارنولد في الدقائق 13 و86 والأخيرة على الترتيب. ورفع ليفربول رصيده إلى خمس نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد ماريبور عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير. وعلى ملعب «أرينا بالتيكا» بالعاصمة الروسية موسكو، تغلب سبارتاك موسكو على ضيفه إشبيلية 4/1. وتقدم سبارتاك بهدف سجله كوينسي بروميس في الدقيقة 18 وتعادل سيمون كاير لإشبيلية في الدقيقة، ثم سجل الفريق الروسي أربعة أهداف متتالية عن طريق لورينزو ميلغاريغو ودينيس جلوشاكوف ولويز أدريانو وكوينسي بروميس في الدقائق 58 و67 و74 والأخيرة على الترتيب. ورفع سبارتاك رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني خلف ليفربول بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد إشبيلية عند أربع نقاط في المركز الثالث.