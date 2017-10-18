﻿المجموعة السادسة: مانشستر سيتي يحقق العلامة الكاملة بفوز مثير على نابولي… وفينورد يسقط مجدداً

مانشستر – رويترز: حافظ مانشستر سيتي على صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا بفوزه 2-1 على ضيفه نابولي لكن فريق المدرب بيب غوارديولا كاد يدفع ثمن التراخي بعد التقدم 2-صفر في أول 13 دقيقة.

وبدأ السيتي اللقاء بثقة بعد فوزه 7-2 على ستوك في الدوري الإنكليزي السبت الماضي، واعتمد مجددا على الهجوم بسرعة وبكثافة، بينما عانى متصدر الدوري الإيطالي في التعامل مع ذلك. ووضع رحيم سترلينغ السيتي في المقدمة في الدقيقة التاسعة من متابعة لتسديدة كايل ووكر التي ارتدت إليه بعد تمريرة ديفيد سيلفا العرضية من ناحية اليسار. وبعد أربع دقائق صنع المتألق كيفن دي بروين الهدف الثاني بتمريرة عرضية منخفضة حولها غابرييل جيسوس إلى الشباك. وسدد البلجيكي دي بروين كرة بعيدة المدى ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 25 كما أبعد كاليدو كوليبالي تسديدة جيسوس من على خط المرمى. لكن السيتي بدأ يفقد تركيزه بعد ذلك وأتيحت لنابولي فرصة لتقليص الفارق في الدقيقة 38 عندما تسبب ووكر في ركلة جزاء لكن الحارس البرازيلي إيدرسون تصدى لتسديدة دريس ميرتنز. وفي الشوط الثاني تطور أداء نابولي وتسبب في مشاكل لدفاع السيتي وأبعد جون ستونز بصعوبة تسديدة ماريك هامشيك. وحصل الفريق الإيطالي على فرصة أخرى من علامة الجزاء بعد مخالفة احتسبت لصالح الجزائري فوزي غلام بعد عرقلة من فرناندينيو ونفذ أمادو دياوارا الركلة بنجاح في الدقيقة 73. ورغم الضغط المتأخر لفريق المدرب ماوريتسيو ساري صمد السيتي ليحقق الفوز الثالث على التوالي محتلا الصدارة بتسع نقاط. وقال ستونز مدافع السيتي: «كنا ندرك أن المنافس يلعب بهدوء ويملك خطرا هجوميا. كنا ندرك صعوبة الأمور لكننا أردنا اللعب بأسلوبنا». وأضاف: «في بعض الأوقات كانت المباراة رائعة. أنا محبط لاستقبال الهدف لكن بصفة عامة… قدمنا أداء رائعا. وضعنا أنفسنا في موقف جيد. لا تزال هناك الكثير من المباريات المتبقية». ويحتل نابولي المركز الثالث بثلاث نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن شاختار دونيتسك الذي يملك ست نقاط ويحتل المركز الثاني. وعلى ملعب فينورد، فاز شاختار دونيتسك على مضيفه فينورد 2/1. وتقدم فينورد بهدف ستيفن برغيوس في الدقيقة الثامنة، وتعادل بيرنارد اينيسيو لشاختار في الدقيقة 24 ، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 54. ورفع شاختار رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، وظل فينورد بلا نقاط في المركز الرابع الأخير.