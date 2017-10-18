﻿الحارس لوريس يهدي توتنهام التعادل في ضيافة الريال… وتعادل مخيب لدورتموند في المجموعة الثامنة

مدريد – رويترز: تصدى هوغو لوريس حارس توتنهام لسلسلة من المحاولات الخطيرة في الشوط الثاني ليمنح فريقه التعادل 1-1 في عقر دار ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا. وتساوى توتنهام والريال في صدارة المجموعة الثامنة برصيد سبع نقاط وبفارق ست نقاط عن بروسيا دورتموند وأبويل نيقوسيا القبرصي اللذين تعادلا أيضا 1/1.

وهز توتنهام الشباك لأول مرة في تاريخ مواجهاته أمام الريال بطل أوروبا 12 مرة، بعدما أرسل سيرج أورييه تمريرة عرضية لزميله هاري كاين لكن رفائيل فاران مدافع الريال وضع الكرة بالخطأ في شباكه في الدقيقة 28. لكن أورييه خذل فريقه قبل لحظات من صفارة نهاية الشوط الأول بعدما أسقط توني كروس في المنطقة ليسجل كريستيانو رونالدو ركلة الجزاء المحتسبة في الدقيقة 43، وهو خامس أهدافه في دوري الأبطال هذا الموسم لينضم إلى كاين في صدارة قائمة الهدافين. وسيطر الريال على معظم فترات الشوطين لكن لوريس حرم الريال من تحقيق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة وأنقذ بقدميه محاولة خطيرة بضربة رأس من كريم بنزيمة من مدى قريب. وقال كاين: «الحصول على نقطة واحدة في برنابيو يجعلنا نشعر بالرضا وهذا يوضح إلى أي مدى وصل مستوانا كفريق. نحن سعداء. بكل تأكيد صنع المنافس الفرص لكننا لعبنا بجدية وجعلنا المباراة صعبة عليه. تضعنا النتيجة في موقف جيد وسنواجه الريال بعد أسبوعين». وقال كيلور نافاس حارس الريال: «اقتربنا من تنفيذ هدفنا لكن لا يمكن أن نشعر بالرضا في النهاية. حاولنا الفوز طوال المباراة لكن كنا نواجه منافسا قويا وحصل كل فريق على العديد من الفرص». وأشرك ماوريسيو بوشيتينو مدرب توتنهام المهاجم فرناندو يورينتي إلى جوار كاين لأول مرة هذا الموسم، رغم أن الفريق اللندني لجأ إلى الدفاع معظم فترات اللقاء واعتمد على الهجمات المرتدة. وسيطر الريال مبكرا وأرسل مارسيلو كرة نحو الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي (18 عاما) الذي حولها إلى رونالدو لكن القائم رد ضربة رأس من الهداف البرتغالي وتابع بنزيمة الكرة وسددها خارج الملعب.

وكاد توتنهام أن يسجل هدف التقدم بعدما نفذ كريستيان إريكسن ركلة ركنية نحو كين لكن الحارس نافاس أنقذ مرماه كما طالب الفريق الزائر بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل كاسيميرو ضد يورينتي. وأهدر الريال عدة فرص للتعادل قبل أن يسجل رونالدو من ركلة جزاء ويواصل صاحب الأرض الضغط في الشوط الثاني لكن الحارس لوريس تصدى لعدة فرص من رونالدو وإيسكو وضربة رأس بنزيمة.

وانتهج توتنهام أسلوبا حذرا في الشوط الثاني لكنه حصل على عدة فرص متتالية في غضون ثلاث دقائق، بينما أنقذ نافاس مرماه من محاولات كاين وزميله لاعب الوسط إريكسن. وفي نيقوسيا تقدم المهاجم البنيني ميكايل بوتي بهدف لابويل في الدقيقة 62 ثم تعادل المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس لدورتموند في الدقيقة 67.