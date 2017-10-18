﻿«تويتر» تصعد حربها على التحرش الجنسي

سان فرانسيسكوـ أ ف ب: تعتزم «تويتر» تشديد شروط استخدام شبكتها للتصدي خصوصا لظاهرة «العري غير الموافق عليه» والمضايقات في وقت عادت مشكلة التحرش الجنسي إلى الواجهة في إثر قضية واينستين، حسب ما أعلنت المجموعة.

ومن الآن فصاعدا، ستعلق «تويتر» على الفور «وبشكل نهائي أي حساب يرصد على أنه مصدر منشورات تحتوي على عري غير موافق عليه و/أو عندما يظهر بوضوح أن المستخدم نشر هذه المحتويات لمضايقة» شخص ما، وفق ما جاء في رسالة إلكترونية صادرة عن «تويتر».

ويشمل مفهوم «العري غير الموافق عليه» نشر صور لنساء التقطت من دون علمهن.

وأوضحت المجموعة «ندرك أنه ليس في وسعنا معرفة إن كانت الصور قد التقطت بموافقة الطرف الآخر أو من دونها» مشيرة إلى أنه في حال راودها الشك، فهي ستختار إزالة المحتويات «لحماية الضحايا».

وتريد «تويتر» أن تسمح لأي مستخدم، وليس للضحية فحسب، بالإبلاغ عن محاولات تحرش جنسي.

وسيبدأ تطبيق هذه التدابير في الأسابيع المقبلة وهي تلي سلسلة من التغريدات نشرها جاك دورسي، أحد مؤسسي «تويتر» وتعهد فيها اتخاذ إجراءات من هذا القبيل.

وأخذ مستخدمون على «تويتر» ما اعتبروه تقصيرا في الجهود الرامية للتصدي للمحتويات المثيرة للجدل وعلى تعليقها حساب الممثلة روز ماكغاون التي اتهمت المنتج الهوليووي هارفي واينستين باغتصابها.

وتتهم نحو ثلاثين امـــرأة هارفي واينستين (65 عاما) بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش وهو أقيل من شركة الإنتاج التي أسهم في تأسيسها وفتحت أجهزة الشرطة البريطانية والأمريكية تحقيقات في حقه.