﻿«ألماسة السلام» الأكبر «709 قراريط» للبيع في المزاد

فريتاون ـ أ ف ب: تنوي سيراليون أن تبيع ألماسة استثنائية من حيث حجهما أطلقت عليها اسم «ألماسة السلام» خلال مزاد في نيويورك تسعى من خلاله إلى طي صفحة ممارسات الاتجار المعروف بـ «ألماس الدم» وفق ما أعلنت السلطات.

وقد عثر عمال في شركة منجمية تابعة لقس إنجيلي يدعى إيمانويل موموه على هذه الحجرة البالغة 709 قراريط تعد أكبر حجرة ثمينة مكتشفة في سيراليون منذ نصف قرن تقريبا، وذلك في آذار/مارس في منطقة كونو الشرقية الغنية بالألماس.

و ستطرح في مزاد تنظمه دار «رابابورت أوكشنز» المتخصصة في المزادات على الألماس، في 4 كانون الأول/ديسمبر في نيويورك، وفق ما كشفت عنه سلطات سيراليون خلال مؤتمر صحافي.

وسيعرض الحجر الخام في مدينة أنتويرب البلجيكية التي تعد عاصمة عالمية للألماس، من 30 تشرين الأول/أكتوبر إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر، ثم في نيويورك من 13 ــ 30 تشرين الثاني/نوفمبر حيث سيُنقل خصوصا إلى مقر الأمم المتحدة، حسب المصدر عينه.

وكانت سيراليون تريد في بادئ الأمر أن تبيع على أرضها هذه الألماسة التي تعد من أكبر أحجار الألماس التي عثر عليها في العالم حسب خبراء. غير أن أعلى سعر قُدم للحكومة في نيسان/أبريل بقيمة 7.7 مليون دولار لم يُعتبر كافيا، فقررت السلطات بيعها في الخارج.

وخلّف الاتجار بالألماس ذكريات أليمة في سيراليون، خصوصا مع الجدل الدائر حول ما سُمي «ألماس الدم» وهي الأحجار الكريمة التي أسهمت في تمويل النزاعات في أفريقيا وأدت إلى إنشاء نظام شهادات دولي يُعرف بنظام كيمبرلي دخل حيز التنفيذ سنة 2003 وتُحدد بموجبه شروط تصدير الألماس.