﻿ضبط 1.3 طن من الكوكايين في بيرو

ليما ـ أ ف ب: ضبطت الشرطة البيروفية 1.3 طن من الكوكايين مخبأة في حاوية في مرفأ كاياو قرب ليما وأوقفت 17 شخصا على ما أعلنت وزارة الداخلية.

وكانت عصابة المهربين بقيادة مكسيكي وبتمويل من مواطن برازيلي على ما أوضح المصدر نفسه.

وضبطت المخدرات بفضل كلاب مدربة كانت موجهة إلى المكسيك تمهيدا لنقلها إلى الولايات المتحدة بكارتل سينالوا، على ما أفادت السلطات البيروفية. وكانت كميات الكوكايين مخبأة على شكل ثمانية أنابيب كبيرة الحجم تشبه أنابيب البلاستيك ويزن كل واحد منها 170 كيلوغراما.

وكانت جوانب هذه الأنابيب مصنوعة من الكوكايين وقد جمعت مع نحو مئة أنبوب تستخدم في الامدادات داخل حاوية تابعة لشركة «تريتون» على ما قالت الشرطة.

وأكد وزير الداخلية البيروفي «أنها تقنية متطورة». وأوضح قائد شرطة مكافحة المخدرات هكتور لويازا «الكلاب اكتشفت المخدرات».