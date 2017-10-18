﻿شرطيان أخرجا راكبا بالقوة من طائرة… فطردا من الخدمة

شيكاغوـ اف ب: كشفت سلطات مدينة شيكاغو عن أنها طردت شرطيين اثنين ضالعين في حادث حظي بتغطية واسعة في نيسان/أبريل تم خلاله إخراج راكب بطريقة عنيفة من طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز».

وكانت الشرطة أنزلت الطبيب الأمريكي ديفيد ادو البالغ 69 عاما بالقوة من طائرة في مطار شيكاغو في التاسع من نيسان/أبريل بسبب الحجوزات الزائدة التي فاقت قدرة الطائرة التي كانت متوجهة إلى لويزفيل في كنتاكي. وقد صور ركاب آخرون ما حصل وبث الشريط عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما تسبب في موجة تنديد عالمية. وأجرت سلطات مدينة شيكاغو تحقيقا داخليا حول تصرف عناصر الشرطة وأعلنت أن اثنين من أصل أربعة منهم ضالعين في الحادث صرفا من عملهما فيما علق عمل الاثنين الآخرين لمدة خمسة أيام.