“هيئة تحرير الشام” تنشر تسجيلا للجولاني يبدو فيه بصحة جيدة

“القدس العربي”- (وكالات): بعد أسبوعين من إعلان روسيا أنها أصابت أبو محمد الجولاني زعيم “هيئة تحرير الشام” المتشددة في سوريا بجروح خطيرة، بثت الهيئة تسجيل فيديو غير مؤرخ، الأربعاء، يعتقد أنه للجولاني ويظهر فيه بصحة جيدة.

وعرض الفيديو الجولاني وهو يلقي محاضرة على مجموعة من المقاتلين ويشرح بعض الحركات القتالية.

وبعد غارة في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن الجولاني فقد ذراعه ويرقد في حالة حرجة.

وكان الجولاني زعيم جبهة النصرة التي قطعت علاقتها بالقاعدة وغيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام وفي يناير/ كانون الثاني أصبحت القوة الرئيسية في تحالف “هيئة تحرير الشام”.

والهيئة التي تعارض الحكومة السورية هي القوة الرئيسية في محافظة إدلب الخاضعة للمعارضة في شمال غرب سوريا.