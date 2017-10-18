ميسي ينضم لنادي المئة هدف في البطولات الأوروبية في جولة مثيرة في دوري الأبطال

“القدس العربي” ـ (وكالات):

س جل ليونيل ميسي هدفه رقم 100 في البطولات الأوروبية مع اقتراب برشلونة من بلوغ دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه 3-1 على اولمبياكوس اليوم الأربعاء على الرغم من خوض أصحاب الأرض للشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين.

وطرد جيرارد بيكي قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول بسبب حصوله على إنذارين أحدهما بسبب جذبه لقميص أحد لاعبي المنافس والآخر بسبب قذفه للكرة في الشباك. لكن هذا لم يسبب الكثير من التهديد لمرمى برشلونة في مواجهة أولمبياكوس الذي بدا بلا حول ولا قوة ووضح تأثره بتراجع مستواه بشدة في خضم رحلة الدفاع عن لقبه المحلي.

ويحتل النادي القادم من أثينا، والذي فاز بثلاثة ألقاب للدوري المحلي إضافة للقبين للكأس تحت قيادة إرنستو بالبيردي المدرب الحالي لبرشلونة، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري اليوناني وخسر كافة مبارياته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

انتزع برشلونة التقدم في الدقيقة 18 في أمسية ممطرة على ملعب نو كامب الذي بدا خاليا بعض الشيء من الجماهير بعد أن حول ديميتريوس نيكولاو مدافع الضيوف تسديدة جيرار ديلوفو بالخطأ إلى داخل شباك فريقه.

وهذا هو الهدف الخامس الذي يسكن شباك أحد المنافسين بالخطأ هذا الموسم ويستفيد منه برشلونة في كافة المسابقات.

وسجل ميسي هدفه رقم 100 على الصعيد الأوروبي من ركلة حرة في الدقيقة 61 ليضاعف تقدم برشلونة. وهذا هو الهدف 97 للاعب الأرجنتيني في دوري أبطال أوروبا بينما جاءت بقية الأهداف الثلاثة في كأس السوبر الأوروبي.

وبعدها بلحظات شق اللاعب الأرجنتيني طريقه عبر دفاع اولمبياكوس المهلهل وهيأ الكرة للظهير الأيسر الفرنسي لوكا ديني ليسجل أول أهدافه في دوري الأبطال مع برشلونة.

وسجل المدافع اليوناني نيكولاو الهدف الثاني له في المباراة ولكن لصالح فريقه هذه المرة بواسطة ضربة رأس اثر ركلة ركنية ليمنح اولمبياكوس هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 89.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تغلب يوفينتوس على ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي بهدفين مقابل هدف.

سجل ثنائية يوفينتوس، البوسني ميرالم بيانيتش والكرواتي ماريو ماندجوكيتش في الدقيقتين 29 و84، بينما جاء هدف سبورتنغ لشبونة الوحيد عبر البرازيلي أليكس ساندرو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12.

ويتصدر برشلونة المجموعة الرابعة في دوري الأبطال برصيد تسع نقاط عقب فوزه بأول ثلاث مباريات ويتقدم بفارق ثلاث نقاط على يوفنتوس. وسيؤدي الفوز على اولمبياكوس في اليونان في غضون أسبوعين لضمان مكان للفريق القطالوني في دور 16.

تعادل مثير بين تشيلسي وروما

وتعادل فريق تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، مع ضيفه روما الإيطالي بثلاثة أهداف لكل منهما في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

جاءت المباراة مثيرة في مجملها من جانب لاعبي الفريقين، حيث بادر تشيلسي صاحب الأرض والجمهور بتسجيل هدفين عن طريق البرازيلي ديفيد لويز والبلجيكي ايدين هازارد في الدقيقتين 11 و37.

وقلّص روما النتيجة في الدقيقة 40 عن طريق الصربي اليكساندر كولاروف لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين لهدف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تمكن البوسني ادين دجيكو من تسجيل الهدفين الثاني والثالث لروما في الدقيقتين 64 و70.

ولم يمر على الهدف الثالث لروما طويلًا، فبعدها بخمس دقائق أحرز هازارد الهدف الثاني له في اللقاء والتعادل لفريقه لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لكل منهما.

وتعادل أتليتكو مدريد الإسباني في وقت سابق اليوم مع كارباكا أغدام بطل أذربيجان سلبيًا في المجموعة ذاتها.

بذلك، اعتلي تشيلسي الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن روما، فيما احتل أتليتكو مدريد المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرًا كارباكا أغدام برصيد نقطة واحدة.

مانشستر يونايتد يدنو من الدور الثاني وبازل يسقط سيسكا في عقر داره

من جهته حافظ مانشستر يونايتد على العلامة الكاملة في المجموعة الأولى بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وحقق انتصاره الثالث على التوالي في مجموعة بفوز ثمين 1 / صفر على مضيفه بنفيكا البرتغالي اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة ،والتي شهدت اليوم أيضا فوز بازل السويسري على مضيفه سيسكا موسكو 2 / صفر.

ورفع مانشستر رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة مقابل ست نقاط لبازل في المركز الثاني، وثلاث نقاط لسيسكا موسكو فيما يقبع بنفيكا في المركز الرابع الأخير بلا رصيد.

على استاد “النور” في العاصمة البرتغالية لشبونة ، صمد بنفيكا أمام ضيفه مانشستر يونايتد حتى الدقيقة 64 ،التي شهدت هدف المباراة الوحيد بتوقيع ماركوس راشفورد.

وفي العاصمة الروسية موسكو ، تغلب بازل على مضيفه سيسكا بهدفين نظيفين سجلهما تولانت تشاكا وديمتري أوبيرلين في الدقيقتين 29 و90 .

بايرن يهزم سيلتيك مع عودة هينكس وسان جرمان يواصل تألقه

فاز بايرن ميونيخ 3-صفر بسهولة على سيلتيك ليقتنص المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء في عودة مظفرة للمدرب يوب هينكس للمسابقة العريقة بعد تتويجه بلقبها في 2013.

وفرض بايرن سطوته بعدما تقدم بهدفي توماس مولر ويوشوا كيميش في الشوط الأول ثم أضاف ماتس هوملز هدفا ثالثا في الدقيقة 51.

ولم يكن سيلتيك ندا لبايرن الذي أراد الاستفاقة بعد خسارته 3-صفر أمام باريس سان جيرمان الشهر الماضي والتي دفعت بطل المانيا للانفصال عن المدرب كارلو أنشيلوتي وإعادة هينكس الفائز بالثلاثية في موسمه الأخير مع العملاق البافاري.

وأصبح هينكس (72 عاما) المدرب الأكبر سنا في تاريخ دوري الأبطال.

ويملك بايرن الآن ست نقاط من ثلاث مباريات متفوقا بثلاث نقاط على سيلتيك بينما يتأخر بثلاث نقاط خلف سان جيرمان المتصدر. وقد واصل المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا وزميله الفرنسي كيليان مبابي تألقهما في صفوف النادي الفرنسي، وقادا الفريق للانتصار الثالث على التوالي بفوزه الكبير 4 / صفر على مضيفه أندرلخت البلجيكي.