إلقاء القبض على منفذ هجوم مسلح في ولاية ميريلاند الأمريكية

“القدس العربي”- وكالات: ألقت الشرطة الأمريكية، في وقت متأخر الأربعاء، القبض على منفذ الهجوم المسلح في ولاية ميريلاند (شمال)، الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص، فضلًا عن إصابة اثنين.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مدير شرطة مقاطعة هارفورد بالولاية، جيفري غالير، إن مسلحًا أطلق النار من مسدس على خمسة أشخاص في حي يضم مكاتب تجارية بمنطقة “ايدجوود” بالمقاطعة.

وذكر في تصريحات صحفية، أن منفذ الهجوم شخص يدعى “راضي لبيب برينس″، ويبلغ من العمر 37 عامًا، وأن هجومه أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 2.

وأوضح مسؤول الشرطة أن منفذ إطلاق النار المشتبه به والضحايا، جميعهم مرتبطين بشركة مملوكة لشخص تركي يدعى، براق جابا، في المنطقة المذكورة.

وفيما بعد صدر بيان عن مكتب غالير، اطلعت عليه الأناضول، أكد إلقاء القبض على برينس، في مدينة “نيوارك” التابعة لولاية ديلاوير (وسط).

وذكر البيان أن المتهم بعد ساعتين من الهجوم في ميريلاند، أصاب شخصًا آخرًا في ولاية ديلاوير، دون الإشارة إلى طبيعة هذا الحادث.

وأوضح البيان أن الشرطة أطلقت عملية موسعة في ولايات ميريلاند، وديلاوير، وبنسلفانيا، للإلقاء القبض على المتهم، حتى تمكنت من ذلك في مدينة “نيوارك”.