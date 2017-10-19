الجزائر.. مهرجان الموسيقى السمفونية يختتم فعالياته بعزف أوروبي عربي

(الأناضول): أسدل، مساء الأربعاء، الستار على فعاليات االدورة الـ9 للمهرجان الدولي للموسيقى السمفونية (الكلاسيكية)، بالجزائر؛ بحفل موسيقي عربي أوروبي جسدته ثلاث فرق من دول مختلفة.

وجرى حفل الاختتام الذي احتضنته أوبرا العاصمة الجزائر، بحضور وزراء الثقافة عزالدين ميهوبي، والتربية والتعليم، نورية بن غبريط، والخارجية السابق، رمطان لعمامرة، والدبلوماسي السابق لخضر الإبراهيمي.

كما شارك عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الجزائر، وعازفين وموسيقيين جزائريين وعرب وأجانب، وجمهور غفير، في المهرجان الذي نظم ما بين 14 إلى 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأحيت السهرة الختامية ثلاثة فرق هي “تريو فورتوني” من إسبانيا، و”كورال الحجرة التابع للمعهد العالي للموسيقى” من سوريا، و”أوركسترا سانت بيترسبورغ” من روسيا.

واستهلت الفرقة الإسبانية، عزفها بتأدية أوبرا عالمية تحت عنوان “GOYESCAS” لمؤلفها وعازف البيانو المعروف أونريك غرانادوس (1867-1916)، ثم عزفت لاحقًا مقطوعات فنية أخرى.

كما قدمت الفرقة السورية، بقيادة المايسترو، ميساك باغبودريان، للجمهور الجزائري برنامجا موسيقيا حافلا سافر بالحضور إلى عوالم روائع العزف الكلاسيكية.

بدورها أنهت الفرقة الروسية، العرض على مرحلتين، عزفت خلالهما عددًا من روائع الفن والمعزفات لكبار الفنانيين والموسيقيين.

وكرمت إدارة المهرجان في الحفل الختامي الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، والموسيقار العازف الراحل، رشيد صاولي، وآخرين

وشاركت في الطبعة التاسعة من المهرجان إلى جانب الجزائر 13 دولة منها اليابان، روسيا، فرنسا، النمسا، تونس، إيطاليا (ضيف شرف).

ومثلت تركيا في المهرجان فرقة “التشيللو الرباعي” التي قدمت، الإثنين الماضي، عرضًا موسيقيًا عالميًا في إطار فعاليات الفعالية الفنية.

ومهرجان الموسيقى السمفونية موعد فني وثقافي سنوي تنظمه وزارة الثقافة الجزائرية تأسس في 2009، بعد إنشاء الأوركسترا السمفونية الوطنية في 1992.