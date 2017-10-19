بيرو تطلق خمسة آلاف من صغار سلاحف نهر الأمازون في البرية

(رويترز): قال مسؤول في بيرو يوم الأربعاء إن البلاد أطلقت أكثر من خمسة آلاف من صغار السلاحف في محمية طبيعية بمنطقة الأمازون هذا الأسبوع ضمن مجموعة تضم 700 ألف سلحفاة يجري فقس بيضها صناعيا هذا العام وذلك لحماية هذا البيض من الصيد الجائر في البرية.

وقال ألفريدو نيرا رئيس محمية باكايا-ساميريا الوطنية إن المجموعة الأحدث من صغار سلاحف نهر الأمازون ذات البقع الصفراء أطلقت يوم الثلاثاء في المحمية.

وتقوم هيئة إدارة المتنزهات في بيرو بجمع بيض السلاحف من على ضفاف نهر الأمازون بصفة دورية حيث يسعى سكان منطقة لوريتو لجمع البيض وتناوله. ويأكل السكان أيضا لحوم السلاحف البالغة.

وبينما لا تعد سلحفاة نهر الأمازون عرضة لخطر الانقراض فإن السلطات تمنع الصيد غير التقليدي لبيض السلاحف للحيلولة دون تناقص أعدادها.

وقال نيرا إنه جرى فقس قرابة 2.1 مليون سلحفاة صناعيا وإطلاقها في البرية خلال السنوات الأربع حتى عام 2016.