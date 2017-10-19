قاض فدرالي ثان يعلق العمل بالمرسوم الأخير لترامب حول الهجرة

“القدس العربي”- وكالات: علق قاض فدرالي في ولاية ماريلاند العمل الاربعاء في الصيغة الثالثة من مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهجرة وذلك بعد ساعات فقط على قيام قاض فدرالي آخر في هاواي بالأمر نفسه.

ويطبق قرار القاضي ثيودور تشانغ على المستوى الوطني، ومن المتوقع ان تقوم الحكومة سريعا بتقديم استئناف ضد هذا الحكم. ويتضمن مرسوم ترامب منع رعايا ست دول إسلامية بالاضافة إلى كوريا الشمالية والعديد من المسؤولين من فنزويلا.

وجاء في قرار القاضي تشانغ ان هذه الصيغة من مرسوم الهجرة ليست مختلفة كثيرا في الجوهر عن الصيغتين السابقتين واللتين علقتهما القضاء قبلا.

وشدد تشانغ على ان ترامب تعهد مرارا بحظر دخول المسلمين الى البلاد خلال حملته الرئاسية في العام 2016.

وتجمع مئات المتظاهرين امام البيت الابيض الاربعاء وهم يهتفون “لا لحظر المسلمين” و”لا حظر ولا جدار الحرية للجميع″، في اشارة إلى خطط ترامب لتشييد جدار على طول الحدود مع المكسيك.

وقال فتحي الحذيفي وهو يمني في ال41 لوكالة فرانس برس إن زوجته عالقة في السعودية نتيجة حظر السفر. مضيفا انها “تنتظر الحصول على تأشيرة لكن الحظر يؤخر هذه المعاملة بشكل كبير”. والحذيفي اب لخمسة أولاد كلهم يحملون الجنسية الأمريكية.

وعلقت اسراء شاكر التي تعمل مرشدة لمخيمات اللاجئين لدى مكتب “اوكسفام” في الولايات المتحدة ان الحظر “اهانة للثقافة الامريكية”، مضيفة “القرار يؤثر على حياة الناس… فلا أحد (يختار) أن يصبح لاجئا”.

الثلاثاء، علق القاضي الفدرالي في هاواي ديريك واتسون مرسوم الهجرة قائلا انه يميز بشكل غير قانوني بحق سكان ست دول هي ايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن ولا يعزز بحسب قول القاضي الامن القومي للولايات المتحدة.

ويعيد هذا التعليق إحياء معركة قضائية حول قرار ترامب تشديد الرقابة على الحدود الأمريكية استنادا إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.

ويتهم مناهضو ترامب الرئيس الأمريكي بمعاملة تمييزية ضد المسلمين.

وكان القضاء علّق النسختين السابقتين من مرسوم حظر السفر، في ملف احيل على المحكمة العليا التي نقضت حكما أصدرته محكمة استئناف فدرالية وجمّدت بموجبه العمل ببند في امر تنفيذي اصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة، في انتصار رمزي للرئيس كون المرسوم موضع الطعن انتهت صلاحيته اصلا.

وكان ترامب وقّع في 25 ايلول/ سبتمبر مرسوما ثالثا جديدا يمنع بشكل نهائي رعايا سبع دول من دخول الاراضي الاميركية.

وتحظّر النسخة الجديدة دخول رعايا كل من اليمن وسوريا وليبيا وايران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد. كما يفرض المرسوم قيودا على دخول مسؤولين في الحكومة الفنزويلية الأراضي الأمريكية.

وكان من المفترض بالقيود المرفقة بالمرسوم الجديد ان تدخل كاملة حيز التنفيذ الاربعاء.