رئيس إقليم كتالونيا لن يلتزم بالمهلة الثانية لتحديد موقفه من الانفصال عن مدريد

“القدس العربي”- وكالات: أفادت تقارير بأن رئيس إقليم كتالونيا، كارلوس بوغديمون، لن يلتزم بالمهلة الثانية ليحدد موقفه من إعلان انفصال الإقليم عن مدريد.

وذكرت صحيفة “فانجارديا” أن بوغديمون سيحث رئيس الوزراء الاسباني، ماريانو راخوي، على عدم تفعيل مادة دستورية تعلق حكم كاتالونيا الذاتي، وذلك في رسالة إليه، ردا على المهلة التي ستنتهي بحلول العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش).

وأشارت الصحيفة إلى أن بوغديمون سيحذر في الرسالة من أنه في حال تم تفعيل المادة رقم 155، فإن كاتالونيا ستفعّل إعلان استقلالها بشكل كامل، مما سيزيد من حدة الصراع مع مدريد.

وكان بوغديمون قال الاسبوع الماضي إن إقليمه لديه الحق في الانفصال عن إسبانيا بعد إجراء استفتاء متنازع عليه، ولكنه سيعلق أيضا إعلان استقلاله سعيا لاتاحة الفرصة للحوار مع مدريد.

ووفقا للعدد الذي لم يتم التحقق منه والمعلن من قبل السلطات الكتالونية، أيد 90% من نحو 2,3 مليون ناخب الانفصال. وبلغت نسبة الإقبال 43% فقط. وجرى التصويت على الرغم من حظره من قبل المحكمة الدستورية الأسبانية.