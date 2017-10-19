حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار

“القدس العربي”- وكالات: ذكرت وسائل إعلام محلية في ميانمار أن حريقا كبيرا دمر أحد أكثر الفنادق شعبية في يانغون، العاصمة التجارية لميانمار، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، حيث التهمته النيران بالكامل تقريبا.

واندلع الحريق في فندق كانداوجى بالاس هوتيل، الواقع على ضفة بحيرة، حوالى الساعة 03:00 صباحا بالتوقيت المحلي (20:30 بتوقيت غرينتش)، بحسب وسائل إعلام محلية، التي قالت أيضا إن مواطنا صينيا ورجل إطفاء نقلا إلى المستشفى.

وأظهرت صور انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الفندق، المبني في معظمه من الخشب، احترق بالكامل تقريبا.

ولم يعرف بعد سبب الحريق.