حاكم دبي: سنعلن اليوم عن تعديل وزاري في حكومة الإمارات

“القدس العربي”- وكالات: أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن تعديلًا وزاريًا على حكومة الإمارات العربية المتحدة، سيتم خلال الساعات المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن تغريدة لحاكم دبي في”تويتر” قوله، “سيتم الإعلان خلال الساعات القادمة عن تشكيل وزاري جديد في حكومة دولة الإمارات.. سيضم وجوها شابة جديدة وبعض التغييرات الهيكلية”.

وأضاف، “سيكون لدينا أربعة وزراء جدد، وإنشاء وزارة جديدة، وبعض التغييرات في الحقائب الوزارية الحالية”.

وتابع “التعديل جاء بوجوه شابة جديدة لتجديد الأفكار ومواكبة التغيرات والتعامل مع ملفات وطنية مهمة تمثل أولوية لجميع أبناء الإمارات”.

ولم تفصح الوكالة عن مزيد من التفاصيل حول التعديل.