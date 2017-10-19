﻿

حاكم دبي: سنعلن اليوم عن تعديل وزاري في حكومة الإمارات

Oct 19, 2017

13ipj

“القدس العربي”- وكالات: أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن تعديلًا وزاريًا على حكومة الإمارات العربية المتحدة، سيتم خلال الساعات المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن تغريدة لحاكم دبي في”تويتر” قوله، “سيتم الإعلان خلال الساعات القادمة عن تشكيل وزاري جديد في حكومة دولة الإمارات.. سيضم وجوها شابة جديدة وبعض التغييرات الهيكلية”.

وأضاف، “سيكون لدينا أربعة وزراء جدد، وإنشاء وزارة جديدة، وبعض التغييرات في الحقائب الوزارية الحالية”.

وتابع “التعديل جاء بوجوه شابة جديدة لتجديد الأفكار ومواكبة التغيرات والتعامل مع ملفات وطنية مهمة تمثل أولوية لجميع أبناء الإمارات”.

ولم تفصح الوكالة عن مزيد من التفاصيل حول التعديل.

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left