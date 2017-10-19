حماس: مطالب المبعوث الأمريكي حول المصالحة تشكل “تدخلا سافرا” بالشأن الفلسطيني

“القدس العربي”- وكالات: اعتبرت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الخميس أن مطالب مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات حول المصالحة بين حركتي فتح وحماس تشكل “تدخلا سافرا” بالشأن الفلسطيني.

وقال القيادي في الحركة باسم نعيم لوكالة فرانس برس “هذا تدخل سافر بالشأن الفلسطيني لانه من حق شعبنا أن يختار حكومته حسب مصالحه الاستراتيجية العليا”.

واضاف نعيم أن “بيان غرينبلات يشكل انتكاسة لتصريحاته السابقة التي يدعم فيها المصالحة الفلسطينية” مؤكدا أن البيان جاء ” بضغط من حكومة (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين) نتنياهو المتطرفة اليمينة ويتناغم مع بيان نتنياهو قبل يومين”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية اعلنت الثلاثاء رفضها التفاوض مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم حركة حماس، في حال لم تتخل الاخيرة عن سلاحها وعن العنف، وتعلن الاعتراف بإسرائيل.

وبيان غرينبلات هو أول رد فعل واضح من قبل الادارة الأمريكية على اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع الاسبوع الماضي في القاهرة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس بهدف وضع حد للانقسام الفلسطيني المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.

وبموجب هذا الاتفاق يفترض ان تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بحلول الأول من كانون الاول/ ديسمبر.

وسيسعى الطرفان ايضا إلى تشكيل حكومة وحدة بينما يمكن لحماس أن تنضم في نهاية المطاف إلى منظمة التحرير الفلسطينية- الشريك التفاوضي الرئيسي لإسرائيل في محادثات السلام.