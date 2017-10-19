البحرية الليبية تعلن إنقاذ 90 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطي صبراتة

“القدس العربي”- وكالات: أعلنت البحرية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، الخميس، إنقاذ 90 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ مدينة صبراتة (غرب) كانوا على متن قارب مطاطي.

يأتي الإعلان بعد ساعات قليلة من إعلان سابق لها بإنقاذ 256 مهاجرًا غير شرعي، قبالة شواطئ العاصمة طرابلس، في عمليتين منفصلتين.

وقال المتحدث باسم البحرية الليبية العقيد أيوب قاسم، إن عملية الضبط والإنقاذ تمت على بعد 50 ميلًا من ساحل مدينة صبراتة، وذلك بعد تلقى بلاغ من غرفة عمليات حرس السواحل.

وأضاف قاسم، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن عدد من تم إنقاذهم 90 مهاجرًا غير شرعي، من بينهم 11 امرأة و23 طفلًا، ينتمون لجنسيات إفريقية مختلفة، من دون تحديدها.

وأعلنت البحرية الليبية، الأربعاء، إنقاذ 256 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 14 امرأة وطفلان، وجميعهم من جنسيات إفريقية، كانوا على متن قاربين مطاطين قبالة شواطئ القره بولّي (50 كلم شرق طرابلس).

وأغلب المهاجرين عبر ليبيا يقصدون السواحل الإيطالية سعيًا لطلب اللجوء إليها، أو الانتقال منها إلى دول أوروبية أخرى.

وقدمت إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني مساعدات لوجيستية وقامت بتدريب العديد من عناصر البحرية التابعة لها بهدف الحد من تدفق المهاجرين إليها.