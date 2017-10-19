محكمة باكستانية توجه اتهامات لرئيس الوزراء المعزول نواز شريف وابنته

“القدس العربي”- وكالات: وجهت محكمة باكستانية مختصة بمكافحة الفساد اتهامات الخميس لرئيس الوزراء المعزول نواز شريف وابنته في مزاعم تتصل بامتلاكهما لشقق فخمة في لندن.

وقال شاهد من رويترز في المحكمة إن الاتهامات وجهت لشريف وابنته مريم وزوجها محمد صفدر.

وقالوا جميعا إنهم أبرياء مما نسب إليهم. وحضرت مريم وزوجها الجلسة لكن شريف أرسل ممثلا عنه لرعايته لزوجته المريضة في بريطانيا.

وعزلت المحكمة العليا شريف من منصبه في يوليو تموز لعدم إفصاحه عن مصدر دخل يقول إنه لم يحصل عليه. وأمرت المحكمة العليا كذلك المكتب الوطني للمحاسبة ببدء تحقيق أوسع نطاقا ومحاكمة أفراد أسرة شريف.