موسكو تبلغ طهران بأنها ما زالت متمسكة بالاتفاق النووي والحرس الثوري يؤكد: برنامج الصواريخ سيتسارع

“القدس العربي”- وكالات: قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان الخميس إن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية قال لعباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني إن موسكو ما زالت متمسكة بالاتفاق النووي الإيراني.

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية عن قوات الحرس الثوري الإيراني قولها الخميس إن برنامج الصواريخ الباليستية سيتسارع على الرغم من الضغوط التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتعليق البرنامج.

وفي تحول كبير للسياسة الأمريكية رفض الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة التصديق على التزام طهران بالاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم في 2015، مشيرا إلى أنه قد ينتهج نهجا أكثر تشددا إزاء إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية.

ونقلت الوكالة عن بيان للحرس الثوري قوله “برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني سيتوسع وسيستمر بسرعة أكبر ردا على الأسلوب العدائي (للرئيس الأمريكي دونالد) ترامب تجاه المنظمة الثورية (الحرس الثوري الإيراني)”.

وفرضت إدارة ترامب عقوبات أحادية جديدة تستهدف نشاط إيران الصاروخي ودعت طهران لعدم تطوير صواريخ قادرة على حمل قنابل نووية. وتقول إيران إنها لا تخطط لمثل هذا الأمر.

وتعهدت طهران مرارا بمواصلة ما تصفه بقدرات صاروخية دفاعية في تحد لانتقادات الغرب.