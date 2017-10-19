كازاخستان تحدد نهاية أكتوبر موعدا للجولة السابعة للمباحثات السورية

“القدس العربي”- وكالات: أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، أن الجولة السابعة من المباحثات السورية في العاصمة أستانة، ستعقد يومي 30-31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وذكرت الخارجية، في بيان لها الخميس، أن الدول الضامنة الثلاث (تركيا وروسيا وإيران) اتفقت على عقد الجولة السابعة من مباحثات أستانة في 30 و 31 من أكتوبر الجاري.

وأضاف البيان: “يخطط خلال المباحثات، المصادقة على مسودة العمل المشتركة المتعلقة بإطلاق سراح المحتجزين والرهائن، وتسليم جثث القتلى، والبحث عن المفقودين”.

وأشار إلى أن الأطراف المشاركة في الجولة السابعة من محادثات أستانة ستناقش مسألة مكافحة الإرهاب الدولي.

ومن المتوقع أيضا قبول إعلان مشترك بشأن إزالة الألغام، خلال المباحثات.