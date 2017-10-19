مهرجان دبي السينمائي يكرم وحيد حامد بجائزة

(رويترز): قال مهرجان دبي السينمائي الدولي إنه سيكرم في دورته القادمة في ديسمبر كانون الثاني الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد بمنحه (جائزة تكريم إنجازات الفنانين).

وقال المهرجان في بيان تلقت رويترز نسخة إنه يمنح حامد هذه الجائزة “تقديرا لأعماله المبدعة والمثيرة للنقاش وإنجازاته القيمة التي ساهمت في تطور السينما المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام”.

ويزخر رصيد حامد (73 عاما) بعشرات الأفلام التي قدمها كبار النجوم مثال عادل إمام وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز ونور الشريف وسعاد حسني إضافة إلى المسلسلات التلفزيونية والإذاعية.

ومن أبرز أفلامه السينمائية (غريب في بيتي) و(الغول) و(البريء) و(طيور الظلام) و(سوق المتعة) و(معالي الوزير) و(احكي يا شهرزاد).

وقال عبد الحميد جمعة رئيس المهرجان “كتابة السيناريو فن فريد من نوعه، وهو العمود الفقري لأي فيلم، ويصعب على أي مخرج أن يبني مشاهد أو شخصيات مقنعة دون الاستناد إلى سيناريو محكم”.

وأضاف “المسيرة المهنية الطويلة للكاتب وحيد حامد وتنوعها تؤكد على موهبته، وعلى أهمية وظيفة الكتاب الموهوبين في هذه الصناعة”.

وكرم مهرجان دبي السينمائي الدولي في السابق العديد من الممثلين والمخرجين والمؤلفين بهذه الجائزة أمثال المخرج المصري يوسف شاهين والممثل الأمريكي صامويل جاكسون والمخرج السوري نبيل المالح والممثلة الفرنسية كاترين دينوف والمخرج الأمريكي أوليفر ستون.

وتقام الدورة الثالثة عشرة للمهرجان في الفترة من السادس إلى الثالث عشر من ديسمبر كانون الأول.