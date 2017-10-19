ماي تطلب من مواطني الاتحاد الأوروبي البقاء في بريطانيا بعد “البريكست”

“القدس العربي”- وكالات: طلبت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، من مواطني الاتحاد الأوروبي المستقرين في بريطانيا البقاء فيها بعد خروجها من الاتحاد.

جاء ذلك في رسالة نشرتها ماي، الخميس، على صفحتها في موقع “فيسبوك” حول مستقبل المواطنين الأوروبيين في المملكة المتحدة ما بعد البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد).

وأشارت ماي أن من المواضيع الشائكة في مفاوضات البريكست وضع مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا.

ولفتت إلى أن حقوق المواطنين هي إحدى القضايا التي دائما ما حظيت بالأولوية من قبل بلادها.

وأضافت “أعتقد أن الزعماء الأخرين أيضا لديهم نفس الهدف، فهدفنا الحفاظ على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة ومواطني المملكة المتحدة الذين يعيشون في بلدان الاتحاد الاتحاد الأوروبي”.

وأشادت بالاسهامات التي قدمها مواطنو الاتحاد الأوروبي لبلادها، مضيفة “نطلب منهم ومن أسرهم البقاء، ولا يمكن أن أكون صريحة أكثر من هذا”.

وأوضحت أن بلادها ستتيح لمواطني الاتحاد الأوروبي البقاء في أراضيها بشكل قانوني عقب خروجها من الاتحاد.

ويحق لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يقضون أكثر من 5 سنوات في المملكة المتحدة تقديم طلبات للحصول على إقامات دائمة، لكن عملية التقديم تتعرض لانتقادات بسبب التعقيدات والبيروقراطية.

ويقدر عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في انجلترا وويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية بنحو 3 ملايين و200 ألف، فيما عدد مواطني المملكة المتحدة الذين يعيشون في بلدان الاتحاد الأوروبي فيقدر عددهم بنحو مليون و200 ألف مواطن.

ويعتبر فصل التفاوض على حفظ حقوق مواطني كلا الطرفين من أهم فصول التفاوض بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خلال مفاوضات البريكست، وفي حال عدم التوصل لاتفاق في هذا الشأن، سيرحل كل طرف مواطني الطرف الأخر بحلول 2019.

وفي 29 مارس/ آذار الماضي، بدأت رسميًا عملية الخروج البريطاني من الاتحاد، عبر تفعيلها “المادة 50″ من اتفاقية لشبونة التي تُنظّم إجراءات الخروج.

وفي يونيو/ حزيران 2016، صوّت البريطانيون بنسبة تناهز الـ52% لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.