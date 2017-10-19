الداخلية المغربية: خلية تابعة لـ”الدولة” خططت لتفجيرات في المملكة

“القدس العربي” ـ (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الخميس، أن خلية تابعة لتنظيم “الدولة” كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات في المملكة.

وأوقف السلطات، السبت الماضي، 11 شخصا يشتبه في انتمائهم لـ”خلية إرهابية” موالية لـ”الدولة”، ينشطون في 8 مدن شمالي ووسط المملكة، و”خططوا لتنفيذ علميات إرهابية تستهدف مواقع حساسة”، وفق السلطات آنذاك.

وقالت الداخلية، في بيان اليوم، إن الأبحاث على المواد المشبوهة، التي تم حجزها لدى الخلية “بينت أن الأمر يتعلق بمواد كيماوية أساسية تدخل في صناعة المتفجرات، كانت ستستعمل من طرف أفراد هذه الخلية لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بالمملكة”.

وأوضحت أن “بعض هذه المواد الكيماوية تستعمل لتسريع عملية الانفجار والرفع من شدته”، وأن “قارورات إطفاء الحرائق المحجوزة يتم إعدادها كأوعية لتعبئتها بالمواد المتفجرة، مع إضافة كميات من المسامير والقطع الحديدية الصغيرة الحجم، بهدف إحداث خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات”.

وتابعت أن “قارورات غاز البوتان (الغاز المستعمل في الطهي)، التي تم حجزها، يمكن استعمالها كعبوات حارقة لمضاعفة قوة الانفجار أثناء تنفيذ العمليات الإرهابية”.

وأضافت الداخلية المغربية أن “باقي المعدات الأخرى تدخل في صناعة وتركيب الصواعق اللازمة لصناعة أنظمة تفجير العبوات الناسفة”.

وشهد المغرب هجومًا في مدينة الدار البيضاء (شمال)، عام 2003، أودى بحياة 43 شخصًا، ثم هجومًا آخر في مراكش (جنوب)، عام 2013، أسقط 17 قتيلًا.